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ООО «Конферум» увеличил количество целевых клиентов на своем сайте на 50% за счет эффективной веб-разработки

ООО «Конферум» это российская производственная компания, сфера деятельности которой – разработка и производство очищающих средств промышленной и бытовой химии. За время деятельности с 2007 г. компания стала партнером предприятий машиностроения, ВПК, металлургии, а также автомобильной, авиационной, железнодорожной и судостроительной отраслей.

Не так давно компания решила разработать обновленный сайт с измененным дизайном бренда. Прежний сайт устарел визуально и по наполнению, из-за чего возникали проблемы с привлечением потенциальных клиентов и повысился процент отказов. Особенно это касалось химической промышленности: было неудобно сопоставлять наименования и разбираться в реакциях компонентов. Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

Представители ООО «Конферум» решили создать современный и привлекательный сайт, чтобы решить проблему. Среди требований обозначили ориентирование на B2B-сегмент, удобство заказа продукции, возможность использования сотрудниками компании как информационную базу.

По итогам мини-тендера поставщиком услуг решили выбрать «Гэндальф». Как результат, по завершению работ специалистами подрядчика на 50% возросло количество целевых клиентов на сайте, повысилось удобство сайта, решились проблемы с безопасностью, в два раза сократилось число отказов и на 27% увеличилось количество просматриваемых страниц.

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Количественные результаты

«Хочу поблагодарить сотрудников данной организации за профессионализм и высокое качество реализованного проекта. Сайт получился стильным, модным, современным и функциональным», - сказала руководитель направления маркетинговых коммуникаций ООО «Конферум» Надежда Куимова.

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