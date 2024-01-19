Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году

Генеративная модель Сбербанка Kandinsky подводит итоги 2023 г. По данным разработчиков, нейросеть создала более 200 млн генераций по текстовым запросам, а ее аудитория превысила 12 млн уникальных пользователей. Модель заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии ИИ-ресурса Hugging Face, где собраны лучшие open source-решения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках, пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя самые разные стили. Модель также умеет менять отдельные объекты и целые области на картинке, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, создавать картины в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Нейросеть хорошо знает отечественный культурный код: архитектурные достопримечательности, объекты и элементы народного искусства.

Кроме того, пользователи Kandinsky могут создавать четырехсекундные анимационные ролики и полноценные видео длиной до восьми секунд. Таким образом, генеративная модель Сбербанка помогает реализовать практически любую творческую задумку.

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram- и в VK-ботах, на сайте rudalle.ru. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимацию и видеоролики можно на платформе fusionbrain.ai и в Telegram-боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.

Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

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