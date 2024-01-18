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Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS

Управление перевозками «Биннофарм Групп» автоматизировано с помощью Axelot TMS.

«Биннофарм Групп» — российская фармацевтическая компания, собравшая под единым управлением пять производственных площадок. Компания имеет представительства в 7 странах, производит более 370 млн упаковок лекарственных препаратов в год, реализует свою продукцию в 13 странах мира.

Транспортная логистика «Биннофарм Групп» — сложная и масштабная структура с большим количеством перевозок. Производственные площадки компании находятся в разных регионах страны, их необходимо снабжать сырьем и материалами. Готовая продукция доставляется на склады или напрямую клиентам. Кроме того, существует необходимость в перевозках между складами и в организации хозяйственно-бытовых перевозок — транспортировка спецтехники и пассажирские перевозки.

Растущий бизнес и выход компании на новые рынки наглядно подсветили необходимость автоматизации транспортной логистики – эффективно управлять и контролировать такой большой объем перевозок вручную становилось крайне трудозатратно. По итогам проведенного конкурса в качестве подрядчика для решения этой задачи была выбрана компания Axelot, так как именно она доказала функциональное соответствие и экономическую целесообразность внедрения своей системы – Axelot TMS.

Реализация проекта по внедрению Axelot TMS заняла 6 месяцев. За эти полгода компания «Биннофарм Групп» получила автоматизированную систему управления перевозками, благодаря которой теперь может вести учет всех потребностей на перевозку, контролировать исполнение рейсов водителями, вести детализированный учет расходов.

Подбор перевозчиков теперь осуществляется с помощью портала в системе Axelot TMS. Потенциальные подрядчики получают заявки на рейс в электронной рассылке и могут подтвердить их или отклонить. Логист компании получает ответы от перевозчиков и выбирает оптимального на основании предоставленных данных о транспортном средстве и водителе.

Работу водителей помогает контролировать мобильный клиент Axelot TMS. В приложении доступна фиксация деталей по каждому этапу исполнения рейса с указанием времени, выполненной операции и информации о возможных отклонениях. Ход исполнения рейса в режиме реального времени помогает отслеживать спутниковый мониторинг. Логист видит плановый и фактический маршруты следования, а также все события на рейсе, которые водитель отмечает в мобильном клиенте. Если у водителя нет возможности использовать приложение, логист фиксирует прохождение точек вручную на основании маршрутного листа или на основании плановых параметров рейса.

В системе реализованы отчеты, которые позволяют решать задачи оперативного мониторинга, анализировать статистику перевозок транспортными компаниями, контролировать соблюдения температурных режимов и производить сравнение планов и фактических результатов исполнения рейсов.

В Axelot TMS реализован учет фактических расходов с последующим контролем тарифных ставок, контроль факта оплаты, а также сравнение цены по ставкам за рейс в разрезе перевозчика и направления.

«Axelot TMS позволила «Биннофарм Групп» оптимизировать бизнес-процессы и в разы повысить эффективность работы логистов. Теперь транспортная логистика компании полностью готова к росту объемов товарооборота», – сказал Эдуард Пепеляев, директор по логистике «Биннофарм Групп».

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