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Sitronics Group оборудует дорожную сеть Бишкека умными системами и оборудованием

Российская ИТ-компания Sitronics Group в Бишкеке модернизирует и обустроит 21 перекресток на улицах Токомбаева, Байтика Баатыра и Абдрахманова умными светофорами и оборудованием для мониторинга параметров транспортных потоков. В рамках проекта специалисты компании разработают проект организации дорожного движения на заданных участках, после чего поставят и введут в эксплуатацию необходимое аппаратное и программное обеспечение, в том числе транспортные и пешеходные светофоры, детекторы транспорта и дорожные контроллеры, систему мониторинга параметров транспортных потоков.

Реализация проекта должна улучшить пропускную способность за счет упорядочивания транспортных и пешеходных потоков, оптимизировать автомобильный трафик, повысить уровень безопасности дорожного движения, эффективность анализа текущего состояния автомобильных дорог.

«Данный проект ляжет в основу построения архитектуры глобальной интеллектуальной транспортной системы Бишкека. Конечным результатом ее внедрения должно стать повышение комфорта жителей города и их безопасности на дорогах. У Sitronics Group довольно солидный опыт внедрения ИТС в регионах России, который позволяет реализовывать проекты и на международном уровне», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

После завершения этого этапа в планах мэрии Бишкека охватить весь город – это более 370 перекрестков, где есть светофоры.

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