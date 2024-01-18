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SafeTech добавила поддержку ОС «Аврора» в PayConrol

Российская компания SafeTech, резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», добавила поддержку отечественной мобильной операционной системы «Аврора» в свой флагманский продукт PayConrol.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи, которая позволяет гражданам и юридическим лицам удобно и безопасно подтверждать свои транзакции в каналах дистанционного банковского обслуживания. PayControl помогает противостоять основным атакам на клиентов банков: «перевыпуск» SIM-карты, фишинг, подмена документа, социальная инженерия и т.д.

ОС «Аврора» — российская мобильная операционная система, созданная для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях, соответствует требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации.

Поддержка ОС «Аврора» в платформе PayControl позволяет наряду с Android и iOS обеспечить быстрое и безопасное подтверждение транзакций в мобильных приложениях и сервисах, работающих в устройствах с отечественной ОС.

«Есть кредитные организации, кто уже выпустил и планирует выпустить в ближайшее время приложения «мобильный банк» для ОС «Аврора». Поэтому мы решили выпустить версию PayControl для ОС «Аврора» уже сейчас, чтобы банки имели возможность еще на этапе разработки мобильного банка для новой ОС заложить в него возможность быстрого и безопасного подтверждения транзакций, и тем самым проявить заботу о тех своих клиентах, кто по долгу службы или велению сердца перешел на эту отечественную ОС», — сказала коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

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