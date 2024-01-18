«Лента» перевела кассы самообслуживания на отечественное программное обеспечение

«Лента», мультиформатная розничная сеть, установила на кассы самообслуживания иностранных производителей программное обеспечение отечественного вендора CSI.

После ухода с российского рынка зарубежных поставщиков касс самообслуживания, установленных в магазинах «Ленты», в 2023 г. возник риск выхода оборудования из строя. Кассы самообслуживания остались без поддержки, обслуживания и возможности доработки программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

В 2023 г. «Лента» начала тестировать решение Set Retail SCO от CSI. Программное обеспечение было адаптировано под существующий тип касс самообслуживания. При этом в большинстве торговых точек процесс адаптации проходил сложнее, поскольку прежний поставщик оборудования перед уходом с российского рынка не оставил никакой технической документации, в результате часть ошибок удалось обнаружить во время тестирования. Благодаря совместной работе «Ленты» и компании CSI отечественное программное обеспечение было установлено до начала сезона высоких продаж. Оно появилось на кассах в 134 магазинах компании.

Реализация проекта позволила компании избежать затрат на покупку нового оборудования. Часть станций оплат дооснащены тумбами и запущены как полноценные кассы самообслуживания на программном обеспечении Set Retail SCO.

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов и магазинов у дома. В октябре 2023 г. «Лента» приобрела розничную сеть магазинов у дома «Монетка». «Лента» дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента Онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2023 г. под управлением «Ленты» находится 261 гипермаркет, 415 супермаркетов и магазинов «Мини Лента» общей торговой площадью почти 1,72 млн кв. м в более чем 200 населенных пунктах России. На 2 октября 2023 года под брендом «Монетка» функционирует 2120 магазинов. Компания располагает 20 распределительными центрами по всей России. В 2022 г. выручка «Ленты» составила 537 млрд руб.