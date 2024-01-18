ГК «Галс-Девелопмент» ускорила цифровизацию с Tangl value

Группа компаний «Галс-Девелопмент» с помощью Tangl value сократила трудозатраты на подготовку ведомости объемов и расширила возможности использования информационной модели в рамках жизненного цикла строительного объекта. Об этом CNews сообщили представители ООО «Тангл».

Группа компаний «Галс-Девелопмент» – один из застройщиков Москвы. Портфель проектов ГК в 2023 г. достиг 3,7 млн кв. метров и включает жилые комплексы, бизнес-центры, спортивные комплексы и загородные поселки.

Предпосылки внедрения

ГК «Галс-Девелопмент» на протяжении нескольких лет идет путем цифровой трансформации, главная цель которой – организация бесшовной передачи информации между участниками проекта. В основе цифровизации лежит технология информационного моделирования, которая планомерно охватывает разные этапы жизненного цикла строительного объекта.

В рамках цифровой трансформации в 2020 г. «Галс-Девелопмент» начала поиск решения для автоматизации формирования ведомости объемов работ и пилотирование отобранных программных продуктов.

«Нам необходимо было решение, которое бы позволило из информационной модели получать и проверять информацию по объемам работ. Автоматизация этого процесса должна была также помочь снизить трудозатраты на выполнение рутинных операций, т.е. имела экономические предпосылки, - сказал Иван Зуев, руководитель бизнес-направления «Девелопмент» ГК «Галс-Девелопмент». – При этом предпочтение мы отдавали отечественным разработчикам: хотя на тот момент западные вендоры еще не ушли с российского рынка, мы сталкивались с невысоким качеством поддержки зарубежных решений и несоответствием их дорожной карты нашей стратегии цифровизации».

Одним из рассматриваемых решений была система Tangl value от российской компании «Тангл», которую девелопер и выбрал для внедрения после тестирования.

Ход проекта

В ходе пилотного проекта команда «Галс-Девелопмент» проверяла возможность наложить структуру классификатора, которая исторически сформировалась в сметно-договорном отделе компании, на структуру информационной модели без усложнения требований. Также тестировалась возможность получить с помощью пилотируемого решения структурированные данные из информационной модели и сформировать из них ведомость объемов.

Кроме того, в рамках пилотного проекта проводилась оценка удобства увязки элементов модели с работами справочника, чтобы была возможность получать информацию, необходимую для ведомости объемов работ, также без существенных доработок. После выбора в пользу Tangl value стартовал проект по внедрению решения. Он длился около года. Такой срок объясняется в том числе тем, что процесс сопровождался обучением не только собственных сотрудников группы компаний, но и специалистов подрядчиков.

Дополнения к проекту

В рамках сотрудничества компания «Тангл» также модернизировала свое решение, так как команда «Галс-Девелопмент» вносила предложения по совершенствованию функционала, которые виделись обоим партнерам полезными.

«Команда «Галс-Девелопмент» отличается высоким уровнем цифровой зрелости и глубокой компетенцией в области применения технологии информационного моделирования, поэтому мы очень серьезно относились к пожеланиям в отношении нашего продукта. Многое мы учли, кое-что внесли в дорожную карту, отложив на будущее. Так что сотрудничество оказалось взаимовыгодным», - сказал Андрей Белькевич, генеральный директор компании «Тангл».

К примеру, специалисты девелопера предложили каждому виду работ, которые формируются в Tangl value, присвоить свой уникальный идентификационный номер, чтобы при изменении в модели после утверждения сметы эти работы не терялись в общей структуре и можно было точно определить, какой вид работы из исправленного справочника повлиял на смету. Также была добавлена функция создания пользовательских столбцов – о такой доработке просили сметчики.

Результаты

В результате проекта на 50% сократились трудозатраты на формирование ведомости объемов.

Не менее важно и то, что теперь вся информация в смете верифицирована – есть единый источник достоверных данных. При этом скорость проверки данных выросла в разы по сравнению с ситуацией до старта внедрения. Как следствие, на 50-75% увеличилась производительность ПТО.

В компании также произошла и трансформация ряда процессов, в частности – изменился порядок работы при формировании сметы. Если раньше смету выполняли подрядчики, то сейчас она выполняется совместно с участием подрядчиков и ПТО, причем часть работ формируется из информационной модели автоматически. Сотрудники ГК «Галс-Девелопмент» со своей стороны следят за тем, чтобы вся необходимая информация была внесена в элементы модели и была корректной.

Планы

В планах ГК «Галс-Девелопмент» – интеграция ведомости объемов со сметой договорной стоимости и исполнительной документацией по тендерам.