ЭТП «Торги223» автоматизирует закупки малого объема для АО «Губернские аптеки»

Электронная торговая площадка «Торги223» – участник рынка по количеству сервисов для заказчиков в рамках Федерального закона № 223-ФЗ – запустила проект по автоматизации закупок малого объема для крупнейшей аптечной сети Красноярского края ОАО «Губернские аптеки». Цель проекта – создание единого информационного пространства для осуществления полного цикла управления малыми закупками. Об этом CNews сообщили представители ЭТП «Торги223».

Первый этап проекта предполагает интеграцию внутренних систем АО «Губернские аптеки» и электронного магазина ЭТП, что позволит автоматизировать большую часть рутинных операций, свести к минимуму ресурсные затраты, а также в разы ускорить проведение закупочных процедур.

В рамках второго этапа будет осуществлена автоматизация процесса заключения договоров. Все данные по закупке автоматически будут подгружаться в утвержденный заказчиком шаблон, что позволит максимально упростить и ускорить документооборот и оперативно закрывать потребности в закупках малого объема.

«Мы с гордостью сообщаем о старте проекта по автоматизации закупок малого объема для АО «Губернские аптеки», – сказала Анастасия Жмурко, генеральный директор ЭТП «Торги223». – Раньше такие закупки проводились вручную, что занимало много времени и сил, теперь же функционал электронного магазина позволит автоматически подгружать на ЭТП данные из корпоративной информационной системы, благодаря чему значительно упростится процесс закупок, а также повысится прозрачность и эффективность проведения закупочных процедур. Для нас это важный шаг в развитии нашей ЭТП и подтверждение того, что мы готовы предоставлять эффективные решения для любых бизнес-задач».

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АО «Губернские аптеки» – розничная сеть аптек, которая работает на рынке уже более 20 лет. В состав сети входят более 400 структурных подразделений – аптеки и аптечные пункты, ветеринарные и производственные аптеки, салоны оптики и ортопедии – в том числе на территориях Крайнего Севера. Сегодня АО "Губернские аптеки" – основной поставщик льготных лекарств населению Красноярского края.

ЭТП «Торги 223» – электронная торговая площадка, позволяющая автоматизировать множество закупочных процедур. Компания имеет опыт работы на фармацевтическом рынке: более 3 тыс. заказчиков и более 30 тыс. завершенных торгов объемом 190 млрд руб. За 2022 г. экономия в торгах по заказчикам фармрынка составила более 100 млн руб. В апреле 2022 г. ЭТП «Торги233» получила статус резидента «Сколково» за разработку и внедрение инновационных технологий в области электронных закупок.