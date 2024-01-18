44% москвичей против аудиозаписи приема врачей в поликлиниках. За — каждый третий

Департамент здравоохранения Москвы утвердил рекомендации по общению врачей поликлиник с пациентами. Для контроля качества обслуживания будет вестись аудиозапись приема. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, как москвичи относятся к подобному нововведению. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан столицы.

44% опрошенных против того, чтобы на приеме у врача велась аудиозапись. «Ведение аудиозаписи может помешать пациенту, его будет беспокоить, то, что его конфиденциальная информация может быть доступна третьим лицам»; «Неизвестно, как и где будет храниться запись с голосом, постоянно происходят утечки персональных данных», — комментируют свою позицию респонденты. 33% спокойно отнеслись к подобному нововведению. «Давно пора, так как многие врачи ведут себя непрофессионально, не могут проконсультировать и во время приема отвлекаются на личные звонки», — пишут респонденты. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

За ведение аудиозаписи в кабинетах врачей мужчины высказывались чаще женщин (36 и 29% соответственно). Респонденты старше 45 лет поддерживают инициативу властей чаще тех, кто моложе (35%).

Каждый второй москвич до 34 лет против аудиомониторинга врачебного приема.

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Место проведения опроса: Москва

Время проведения: 15-16 января 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.