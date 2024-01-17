Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона

В Подмосковье искусственный интеллект активно используется во многих сферах: городской среде и ЖКХ, сельском хозяйстве, здравоохранении, экологии, транспорте, спорте, госуправлении, образовании, соцсфере. Всего реализовывается более 30 проектов с использованием ИИ. Ключевые цифровые проекты Московской области вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина презентовала Максуту Шадаеву, министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Искусственный интеллект в Подмосковье умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки на улицах. Для этого он использует данные с камер системы «Безопасный регион». Незаконную торговлю выявляют более 4,8 тыс. камер в 57 городских округах. Благодаря проекту удалось устранить более 3,8 тыс. нарушений», — сказала Ирина Каклюгина.

Камеры системы «Безопасный регион» также используются для контроля чистоты общественных территорий. С помощью камер нейросеть находит граффити смет, листовки, мусор, ямы и нерабочие фонари. В зимнее время года ИИ также контролирует качество уборки улиц от снега и наледи. В процессе участвует почти 6 тыс. камер по всему региону, ежемесячно совершается более 200 тыс. проверок.

Ирина Каклюгина отметила и разработку в области спорта — контроль посещаемости спортивных объектов с использованием ИИ. Вице-губернатор рассказала о результатах внедрения на ФОК «Юбилейный» в Химках камер с искусственным интеллектом. Камеры интегрированы с системой «Мой спорт», и помогают не только следить за безопасностью на спортивном объекте, анализировать его загрузку, но и значительно сокращать бумажную работу. В рамках тестирования функционала системы видеонаблюдения средний процент распознавания лиц спортсменов достиг 85%.

«Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном учете посещаемости тоже необходимости нет — искусственный интеллект распознает лица спортсменов, а журнал посещаемости заполняется автоматически. В прошлом году система работала в пилотном режиме, а в этом году планируем масштабировать проект — использовать ИИ в управлении 50 объектами Подмосковья», — сказала Ирина Каклюгина.

Финальным проектом, который представила вице-губернатор, стала платформа «Моя школа». Это современная цифровая система для учителей, детей и их родителей, включающая электронные дневник и журнал, а также библиотеку материалов и многие другие полезные для пользователей сервисы.

Разработчиком системы является Москва, но, как отметила вице-губернатор, нововведения от Московской области значительно ее усовершенствовали: появились аналитические дашборды для управления образовательным процессом, геолокация и рейтинг ученика, а также индивидуальные учебные планы. До 1 сентября планируется включить в систему учреждения СПО и детские сады.

По итогам 2023 г. Подмосковье — лидер по применению искусственного интеллекта по результатам исследования «Индекс интеллектуальной зрелости» регионов. Оно было проведено по поручению Президента, чтобы обеспечить внедрение наиболее успешных практик применения технологий ИИ в субъектах.