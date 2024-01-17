Виртуальный гербарий уникальных растений Кавказа создадут на «ЭларСкан»

Впервые на Северном Кавказе учеными Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН создается уникальная цифровая коллекция растений Центрального Кавказа. Для оцифровки будет использоваться новый отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН (ИЭГТ РАН) — научно-исследовательский институт, осуществляющий фундаментальные исследования в рамках изучения биологического разнообразия в горных условиях (закономерности его формирования, видовое и популяционное многообразие, динамика во времени и пространстве); экологии и эволюции организмов и сообществ в условиях горных территорий; экологических основ рационального освоения и охраны природных ресурсов гор. В коллекции отсканированных изображений гербарных образцов будут представлены образцы из фондов Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова РАН (ИЭГТ РАН), Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова (КБГУ), а также Национального музея Кабардино-Балкарской Республики.

«Реализуемый проект виртуального гербария можно сравнить с инвентаризацией флоры региона, — сказал руководитель проекта, кандидат биологических наук, и.о. заведующего лабораторией геоботанических исследований ИЭГТ РАН Залим Мирович Ханов. — Научная значимость успешного выполнения данного проекта заключается в создании нового массива данных о растениях Северного Кавказа (включая бриологическую и лихенологическую коллекции)».

Наличие сведений о ресурсах растительного разнообразия является стратегической задачей для Кавказского макрорегиона и России в целом. Важным моментом является перепроверяемость и общедоступность сведений.

«Перевод гербариев в цифровой формат дает возможность работать удаленно с гербарными образцами, что имеет важное значение как для сохранности коллекции, так и для повышения эффективности управления ими через быстрый доступ, что существенно облегчает работу исследователя», — отмечает Залим Мирович Ханов.

Отечественный планетарный сканер «ЭларСкан А2-400» дает возможность безопасной и высококачественной оцифровки ценных образцов

«"ЭларСкан А2-400" был выбран в первую очередь как сканер, обеспечивающий высокое качество электронных образов при детализации изображений. Важным преимуществом было удобство использования сканера, а также то что прибор является отечественной разработкой, — сказал руководитель проекта. - Опыт работы со сканером дает возможность утверждать, что сканер является оптимальным для работы с биологическими образцами».

В настоящее время уже оцифрованы растения разных таксономических групп из коллекции ИЭГТ РАН, также гербарных материалов кавказских экспедиций Н.А. и Е.А. Буш в 20-40гг. прошлого века, сохранившиеся в фонде Национального музея Кабардино-Балкарской Республики и КБГУ. Данные цифровые материалы имеют большую научно-историческую ценность и представляет интерес для специалистов в области ботаники и краеведения.

Среди оцифрованных образцов выявлено два вида, впервые описанных для науки Н.А. и Е.А. Буш на Центральном Кавказе — Papaver lisae N. Busch и Ranunculus balkharicus N. Busch.

Исследования по развитию цифровой коллекции Цифрового гербария ИЭГТ РАН осуществляются в рамках проекта № 23-24-10075 «Создание и развитие Центра коллективного пользования «Гербарий Центрального Кавказа» при поддержке Российского научного фонда и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

История академического Института экологии горных территорий началась с образования в 1988 г. под руководством проф. А.К. Темботова научно-исследовательской группы Института эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР на базе КБГУ. В 1992 г. произошло преобразование этой структуры в Кабардино-Балкарскую экологическую станцию ИЭМЭЖ АН СССР, которая вошла в состав РАН, образованного в 1993 г. На базе этой станции и Северо-Кавказской географической станции Института географии РАН (Постановление Президиума РАН № 246 от 27.12.1994г.) был организован Институт экологии горных территорий РАН. Директором-организатором назначен член-корреспондент РАН А.К. Темботов, избранный в 1996 г. директором ИЭГТ РАН. Научное и научно-методическое руководство Институтом осуществляет Отделение биологических наук РАН.

В 2012 г. в целях увековечивания памяти видного ученого в области эволюционной экологии и биогеографии горных территорий, организатора и первого директора Института экологии горных территорий РАН, члена-корреспондента РАН Асланби Казиевича Темботова Президиум Российской академии наук постановил присвоить имя члена-корреспондента РАН А.К. Темботова Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Институту экологии горных территорий. Инициатива о присвоении имени выдающегося ученого кавказоведа академическому Институту исходила от соратников, коллег и близких, о чем было сказано на круглом столе, посвященном памяти А.К. Темботова в 2007 г. С 2004 г. Институт возглавляет доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Ф.А. Темботова.