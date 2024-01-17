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ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay

ЦППК усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК» — с помощью мобильной платежной системы SberPay. Весь процесс оплаты происходит всего в несколько кликов и занимает считанные секунды.

Воспользоваться платежной системой Сбербанка можно как в приложении, так и на сайте ЦППК. Для этого пользователю необходимо выбрать SberPay в качестве способа оплаты проезда.

«Мобильное приложение ЦППК является ключевым инструментом взаимодействия с цифровой системой компании, поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы делать его еще доступнее и функциональнее. Оптимизация оплаты проезда с помощью мобильной платежной системы SberPay — важная часть этого процесса. Теперь покупать билеты с мобильных устройств стало еще быстрее и удобнее, и мы уверены, что эффект от внедрения новой функции почувствует каждый из 200 тыс. ежемесячных пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК», — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

«Онлайн-платежи со SberPay — современный, удобный и безопасный способ оплаты товаров и услуг. Больше не нужно вводить номер карты и ждать SMS-подтверждения. Просто нажмите при оформлении заказа на кнопку SberPay и оплатите покупку в «СберБанк Онлайн». При этом данные карты остаются внутри банка и не передаются другим участникам расчетов и сторонним сервисам. Использование SberPay бесплатно для всех пользователей «СберБанк Онлайн» и не требует установки дополнительных приложений на смартфон», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Приложение «Расписание и билеты ЦППК» было запущено в 2018 г. С его помощью пользователи могут прокладывать маршрут путешествия, узнавать время до ближайшего поезда и время в пути, стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения. После масштабного обновления для Android и iOS летом 2023 г. в приложении также появилась функция оформления справки об опоздании.

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