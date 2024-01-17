Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой электробусы в Ростове-на-Дону

В рамках государственной программы российский оператор электрозарядной инфраструктуры, входящий в Sitronics Group, построил в Ростове-на-Дону ультрабыстрые зарядные станции.

В Ростове-на-Дону на два регулярных маршрута были выпущены 10 из 20 электробусов, закупленных для города в рамках субсидии из федерального бюджета по государственной программе комплексного развития городского электрического общественного транспорта. В рамках нее же была построена зарядная инфраструктура для электробусных парков. Ультрабыстрые зарядные станции построил российский оператор Sitronics Electro, специализирующийся на разработке собственных зарядных станций, программного обеспечения для ЭЗС, а также строительстве инфраструктуры.

Зарядные станции «паркового» и «городского» формата для электробусов в Ростове-на-Дону установили на Сельмаше, а также в Советском и Центральном троллейбусном депо. УБЗС «паркового» исполнения с шестью куполами позволяют одновременно заряжать шесть электробусов благодаря равномерному распределению мощности между ними. Мощность каждой станции составляет 300 кВт, что позволяет зарядить каждую единицу инновационного электротранспорта до 80 процентов за 30 минут. Водителю достаточно подключиться пантографом к зарядному куполу, не выходя из кабины.

«В 2023 г. в рамках государственной программы развития электротранспорта и инфраструктуры для него мы успешно реализовали проекты в городах России. Компетенции оператора Sitronics Electro заключаются не только в физической инфраструктуре, но и в программной части – наше ПО позволяет динамически распределять нагрузку на каждый зарядный купол, что обеспечивает долговечность самой станции и безопасность для электротранспорта, который заряжается от ультрабыстрой зарядной станции. В 2024 г. мы планируем продолжить участие в программе развития электротранспорта в России», – сказал советник президента Sitronics Group Армен Сафарян.

Sitronics Electro обеспечила зарядной инфраструктурой три электробусных парка Москвы, где одновременно может заряжаться более 500 единиц электротранспорта. Оператор также специализируется на разработке ПО и запустил производство ЭЗС под собственным брендом. На сегодняшний день в сети оператора в регионах России работает уже более 130 зарядных станций для электромобилей, часть из которых построены в рамках федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль» в рамках Концепции по развитию производства и использования электрического транспорта в РФ до 2030 г.