Российский дистрибутор стоматологической продукции создает единую систему управления удаленными складами, используя ТСД Chainway и ПО от компании «Сканпорт»

Российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных «Октрон» и разработчик программного обеспечения и интегратор «Сканпорт» завершили проект по внедрению единой системы управления удаленными складами российского дистрибутора стоматологической продукции ГК «Протеко». На базе программного обеспечения 1С, DataMobile и терминалов сбора данных Chainway C61 была создана единая система управления на трех складах ГК «Протеко» в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Об этом CNews сообщили представители «Октрон».

ГК «Протеко» — поставщик стоматологических товаров эксклюзивных мировых брендов. Дистрибьюторская сеть насчитывает около одной тыс. представителей по всей России, и география присутствия постоянно расширяется. Компания поставляет на российский рынок и в страны ближнего зарубежья более двух тыс. групп товаров для стоматологии и медицины: средства дезинфекции и индивидуальной защиты, инструменты, расходные материалы для терапии, ортодонтии, ортопедии и хирургии. Оптовые склады «Протеко» работают в разных городах России, обеспечивая стабильные поставки товаров во все регионы страны.

ГК «Протеко» обратилась в компанию «Сканпорт» с запросом на автоматизацию учета движения товаров на трех основных складах — в Москве (площадью одна тыс. кв.м), в Санкт-Петербурге (площадью 1,5 тыс. кв.м) и в Новосибирске (площадью 300 кв.м). По запросу заказчика было необходимо организовать адресную систему хранения, автоматизировать учет движения товара с использованием технологии штрихового кодирования и мобильных устройств сбора данных, упростить контроль сроков годности продукции и сократить объем пересортицы. Основное требование клиента — корректная интеграция программного обеспечения для терминалов сбора данных с уже работающей на предприятии системой «1С» и простая настройка под бизнес-процессы заказчика.

Chainway C61 — ручной мобильный компьютер с клавиатурой на базе восьмиядерного процессора Qualcomm 1,8 ГГц c операционной системой Android 11.0. Chainway С61 использует 2D-сканер SE4710 от компании Zebra, хорошо защищен от пыли и влаги (по стандарту IP65). Устройство поддерживает высокоскоростной мобильный интернет 4G, может обмениваться данными по Bluetooth и Wi-Fi. C61 выпускается с различными вариантами клавиатуры: 27 / 37 и 47 кнопок (2 кнопки сканирования, 1 многофункциональная клавиша, 2 кнопки громкости). Имеет мультисенсорный дисплей высокой чувствительности с диагональю 4 дюйма, который поддерживает работу в перчатках и влажными руками. Основной аккумулятор емкостью 6700 мА/ч и дополнительный 5200 мА/ч в съемной рукоятке позволяют использовать устройство без подзарядки более 12 часов. Поддерживается «горячая» замена аккумулятора. Сверхзащищенный промышленный терминал сбора данных Chainway C61 создан для работы в суровых промышленных средах и может использоваться на улице при минусовых температурах и на складах холодного хранения.

ПО DataMobile и терминалы сбора данных Chainway C61 обеспечили решение, которое позволяет: быстро находить нужный товар по адресу ячейки; идентифицировать продукцию по штрих-коду; проводить инвентаризацию и выявлять расхождения с учетными данными из «1С»; оперативно и безошибочно собирать заказы для отгрузки; получать из товароучетной программы актуальную информацию об остатках в режиме онлайн; вести серийный учет и контролировать сроки годности отгружаемых товаров.

Специалисты компании «Сканпорт» интегрировали мобильное приложение с учетной системой заказчика, настроили обмен данными и обучили сотрудников работе с новым оборудованием и программным обеспечением.

Задачи, поставленные заказчиком, были выполнены. Создана единая система управления на трех складах ГК «Протеко», которая позволила организовать адресную систему хранения, организовать серийный учет и наладить контроль сроков годности при отгрузке продукции. Использование терминалов сбора данных Chainway C61 с мобильным приложением DataMobile помогло упростить и ускорить выполнение повседневных складских операций, сократить нагрузку на персонал и повысить точность товарного учета.

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Компания «Сканпорт» — разработчик и системный интегратор решений в области автоматизации бизнес-процессов на базе технологии штрихкодирования и RFID. Осуществляет проекты «под ключ» от разработки ТЗ до интеграции программного обеспечения и поставки оборудования. Собственная разработка компании — ПО DataMobile для терминалов сбора данных и мобильных устройств — позволяет реализовывать проекты любого уровня сложности для производств, складов, предприятий розничной торговли и других сфер бизнеса.

Дистрибуторская компания «Октрон» — обеспечивает российский рынок качественными продуктами автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации. Высокая компетенция и специализированные сервисы обеспечивают партнерам и конечным пользователям необходимую поддержку в проектах. Компания предоставляет тестовое и демонстрационное оборудование, оказывает техническую поддержку и помощь разработчикам, осуществляет финансовые и логистические сервисы.

Shenzhen Chainway Information Technology Co. — является профессиональным поставщиком продуктов и решение в области RFID и технологии штрихового кодирования. Основана в 2005 г. Тысячи клиентов из более 100 стран используют продукты Chainway в логистике, транспортной отрасли, здравоохранении, в финансовом бизнесе, в розничной торговле, энергетике, животноводстве, производстве, для обеспечения безопасности, на складах и т.д. Международные представительства компании, филиалы и партнерская сеть позволяют обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов по всему миру.