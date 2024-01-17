Платформа iSpring Learn интегрирована с системой для рекрутмента E-Staff

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, интегрировала LMS платформу iSpring Learn с рекрутинговой системой E-Staff. Теперь компании смогут оптимизировать обучение и оценку кандидатов в процессе отбора. Об этом CNews сообщили представители iSpring

E-Staff — система полного цикла для HR-служб и кадровых агентств. Она автоматизирует большинство рутинных операций в рекрутинге, включая массовый подбор, процесс согласования кандидатов, распознавание резюме. Интеграция платформы с iSpring Learn позволяет переносить оргструктуру и данные пользователей из одной системы в другую. Больше не нужно вручную добавлять пользователей в iSpring Learn и назначать им обучение в зависимости от этапа отбора.

Перед подключением интеграции в iSpring Learn нужно в разделе платформы «Сервисы» оставить заявку на подключение. Также для интеграции потребуются адрес и порт сервера E-Staff, токен доступа к E-Staff Server API. После подключения интеграции можно присвоить вакансиям статусы. Кандидаты c выбранными статусами будут добавлены в iSpring Learn во время синхронизации.

При переходе пользователя на определённый этап в E-Staff, платформа iSpring Learn автоматически назначает ему нужные курсы. При этом сохраняется статистика каждого сотрудника от этапа пребординга до его ухода из компании. Если кандидат не прошел собеседование, iSpring Learn закроет для него доступ на учебный портал.

«Интеграция с E-Staff позволит нашим пользователям автоматизировать обучение на всех этапах рекрутинга, упростить подбор и адаптацию стажеров. Компании смогут тестировать или обучать соискателей уже на этапе отбора, лучше оценивать их навыки, анализировать вовлеченность. Как только данные кандидата попадут в систему E-Staff, iSpring Learn определит его будущую должность, пригласит на учебный портал, назначит необходимые вводные курсы, будет напоминать о сроках их прохождения и проверять результаты. Благодаря этому, будущий сотрудник сможет изучить работодателя еще до приема на работу», — сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

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iSpring — разработчик программных продуктов для корпоративного обучения. Штаб-квартира компании находится в г. Йошкар-Ола, Россия. Уже более 20 лет iSpring помогает 59 тыс. клиентам из 172 стран эффективно решать задачи по онлайн-обучению. Среди клиентов компании Sony, Metro, Bayer, Unilever, Siemens, Phillips, Сбербанк, Раффайзен банк, МТС, «Мегафон», «Альфа-Капитал», «Додо Пицца», «Лукойл», «Яндекс.Go» и многие другие.