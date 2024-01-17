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МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, предоставил решение «Защита номера» для одного из ведущих онлайн-сервисов по сделкам с недвижимостью «Домклик Сбербанка». Решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve, позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных пользователей «Домклик». Об этом CNews сообщили представители МТТ.

Ежемесячно «Домклик» используют 14 млн покупателей и продавцов недвижимости, более 50% сделок в России заключаются с помощью сервиса, лидирующего по количеству объявлений о продаже квартир в России.

Решение «Защита номера» было реализовано через интеграцию платформы МТС Exolve и «Домклик». Благодаря интеграции система связывает покупателей и продавцов, защищая данные пользователей сервиса и тем самым повышая надежность сделок.

«Безопасность данных особенно важна при сделках с недвижимостью, — сказал Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик Сбербанка». — Платформенное решение от МТТ предоставляет надежную защиту от несанкционированного доступа к личным данным, обеспечивая конфиденциальность и спокойствие наших клиентов».

«Мы реализовали проект благодаря возможностям платформы коммуникационных сервисов МТС Exolve, которая позволяет производить гибкую кастомизацию под клиента, — сказал генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин. — Функционал МТС Exolve дает возможность осуществлять переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер, а система соединяет их с продавцом через Телеком API, тем самым защищая клиентов от нежелательного общения и обеспечивая безопасную коммуникацию».

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АО «МТТ» («Межрегиональный ТранзитТелеком») — провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, является 100% дочерней компанией цифровой экосистемы ПАО «МТС». Сегодня в портфель компании МТТ входят: виртуальная АТС, нумерация 8–800, голосовые роботы, сервисы цифровой коммуникационной платформы МТС Exolve.

МТС Exolve — это облачная платформа, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа запущена в январе 2023 г. на базе решений дочерней компании МТС — МТТ, сервисами которой пользуются и крупнейшие компании России, и средний и малый бизнес. Через единый интерфейс платформы пользователи могут реализовать необходимое им коммуникационное решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, месседжинг и др.

«Домклик Сбербанка» — сервис недвижимости. Онлайн можно купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде и безопасно провести расчеты между покупателем и продавцом.

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