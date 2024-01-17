Девелопер «Самолет» запустил на собственном сайте страховой онлайн-сервис

Группа «Самолет», федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента, развивает собственные цифровые сервисы и запускает онлайн-оформление полисов ипотечного страхования. Партнером проекта выступил агрегатор программ ипотечного страхования «FAST.Ипотека». Об этом CNews сообщили представители группы «Самолет».

Теперь покупатели могут выбрать подходящую программу и оформить страховой полис непосредственно на сайте девелопера, без необходимости общения со специалистом и ожидания обратной связи. Воспользоваться новым сервисом смогут не только клиенты «Самолета», но все покупатели, независимо от того, у какой компании они приобрели квартиру.

Сервис дает возможность самостоятельно рассчитать и получить несколько предложений на выбор от разных страховых компаний. В рамках полиса ипотечного страхования можно застраховать жизнь и здоровье заемщика, имущество и потерю права собственности. В большинстве случаев при оформлении полиса страхования жизни банк предоставляет льготную процентную ставку по кредиту, и, как правило, сумма, которую заемщик экономит на уменьшенной процентной ставке, больше, чем стоимость полиса.

На сегодняшний день можно выбрать полис от восьми страховых компаний с рейтингом надежности не ниже А-, аккредитованных в 20 ведущих банках-партнерах, и список со временем будет расширяться. При возникновении вопросов или желании получить профессиональную консультацию, можно оставить заявку на сайте, чтобы специалист перезвонил в удобное время.

Проект был реализован за два месяца: «FAST.Ипотека» с нуля разработали функциональный виджет для сайта «Самолета». Такое технологическое решение позволило оперативно создать новый сервис и предложить клиентам нужную опцию в кратчайшие сроки, а также избежать дополнительной нагрузки на сайт и снижения его производительности.

«Подобные сервисы меняют устоявшиеся бизнес-модели, позволяя клиенту страховать ипотечные сделки и недвижимость прямо у девелопера, минуя банки. Крупнейшие строительные компании уже оказывают такой сервис своим клиентам, но «Самолет» стал первым, кто предложил решить вопрос страхования прямо на сайте, без сторонних приложений и ссылок. Клиенту больше не нужно дожидаться обратного звонка от менеджера – оформление и оплата доступны также на сайте. Сервис также своевременно напоминает о необходимости продлить страховой полис на каждый последующий год. Это значительно экономит время. Расчет, сравнение предложений, оформление и получение полиса займет у заемщика не более семи минут. «Самолет» стремится выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентом, предоставляя ему максимальную свободу выбора», – сказал Сергей Стук, руководитель направления финансовых и страховых продуктов группы «Самолет».

«Практика показывает: не все покупатели знают, что при оформлении полиса у них есть право выбирать страховую компанию. - Теперь, когда появился новый сервис, клиент сможет самостоятельно оценивать предложения и останавливаться на наиболее выгодном для себя варианте или партнере, кредит доверия к которому выше. Безусловно, проект будет развиваться, функционал - совершенствоваться, и станет еще удобнее для пользователей», – отметила Анна Морозова, директор по развитию «FAST.Ипотека».

В планах на 2024 г. у «Самолета» привлечение новых страховых компаний и улучшение сервиса с точки зрения пользовательского опыта клиентов.

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ПАО ГК «Самолет» - федеральная корпорация в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Самолет Плюс», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, образование, финтех, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и др. На 31 декабря 2022 г. внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн м2 реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб. Группа имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ, штат около 5000 сотрудников и более 100 тыс. акционеров.

«FAST.Ипотека» – агрегатор программ ипотечного страхования для застройщиков, агентств недвижимости, кредитных онлайн-платформ. Разработчик решения - компания ООО «ЛАБ», состоящий в едином реестре аккредитованных компаний, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.