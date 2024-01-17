Axoft и «КапиталИТ» поставили в «Зарубежнефть» отечественные ПК производства «Аквариус»

Государственная нефтегазовая компания «Зарубежнефть» реализует проект по импортозамещению персональных компьютеров в своих офисах. Проект осуществлен в рамках цифровой трансформации и политики импортозамещения компании при технической поддержке центра экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft и системного интегратора «КапиталИТ».

Перед «Зарубежнефтью» стояла задача выбрать наиболее оптимальные персональные компьютеры (ПК) от ведущих российских производителей. Так, для тестирования продуктов от различных отечественных вендоров на совместимость с существующей инфраструктурой заказчика, совместными усилиями команда технических специалистов Axoft и «КапиталИТ» развернула в демофонде несколько отечественных ПК, включенных в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. В рамках теста на существующую информационную систему «Зарубежнефти» была установлена операционная система Astra Linux с возможностью развертывания офисного пакета «Р7-Офис».

В октябре 2023 г. большинство продуктов «Р7-Офис» получило официальные сертификаты совместимости с Astra Linux Special Edition (обновление 1.7). При этом группа компаний «Аквариус» на этапе проектирования и разработки новых моделей уже закладывает совместимость с операционными системами и приложениями других отечественных производителей. Это позволило заказчику получить технологический стек, способный закрыть сразу несколько потребностей.

«Axoft помогает партнерам не только в части поставки программного обеспечения и оборудования, но и делает особый акцент на помощи в подборе наиболее подходящих решений и технологий, тестировании их на совместимость, удобную и выгодную эксплуатацию. Так, наша главная задача – опираясь на собственную обширную экспертизу и портфель из ведущих производителей востребованных продуктов, подойти к решению потребностей заказчика комплексно», – отметил директор управления сервисов и аппаратных систем компании Axoft Константин Савченко.

Выбор в пользу ноутбука-трансформера Aquarius Cmp NS483 был сделан на основании его соответствия следующим критериям: качество сборки, функциональность комплектующих, скорость работы, наличие технологии охлаждения процессоров, вес.

После проведения тестирования нескольких персональных компьютеров, управлением информационных технологий «Зарубежнефти» было принято решение закупить многофункциональные ноутбуки-трансформеры с экраном 14 дюймов Aquarius Cmp NS483. Данный ПК наиболее оптимально встроился в существующую инфраструктуру, а также продемонстрировал технологичную работу, не уступающую иностранным аналогам от ушедших из России производителей.

У компании «Зарубежнефть» уже имеется стратегия цифровой трансформации, куда включены дальнейшие мероприятия по переходу на отечественное оборудование и поиск наилучших решений на рынке отечественных производителей.

«На стадии проработки проекта, заказчику было предложено несколько решений от разных производителей для тестирования. Наша слаженная работа с Axoft обеспечила возможность выбора наилучшего технического решения по данной задаче в пользу производителя «Аквариус». В дальнейшем «КапиталИТ» планирует использовать полученный опыт в других проектах, а также для выстраивания правильного подхода в интеграции отечественных решений», – сказала директор «КапиталИТ» Елена Песталова.

«Ноутбук-трансформер с четырьмя режимами работы – одно из наших флагманских устройств, подходит для многофункционального использования. Это и ноутбук, и планшетный компьютер в одном устройстве. Он отлично подходит под требования концепции цифровой трансформации для госкомпаний, поскольку внесен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, материнская плата разработана и произведена на нашем предприятии, он может применяться для обработки конфиденциальной информации и гостайны», – сказал вице-президент по коммерческой деятельности ГК «Аквариус» Николай Харитонов.