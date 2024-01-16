Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete

Блокчейн-компания Web3 Tech займется разработкой продуктов и сервисов на основе технологий машинного обучения, промышленного интернета и больших данных. Начиная с этого года вендор будет специализироваться не только на блокчейн-решениях.

Первым продуктом, применяющим несколько сквозных технологий одновременно, станет Econcrete – система для прогнозирования, оптимизации и контроля производства цемента и бетона на основе блокчейна и машинного обучения, которая на текущий момент уже применяется в пилотном режиме на двух бетонных заводах. Об этом компания объявила в рамках своей ежегодной конференции «Применение блокчейн-технологий в бизнесе и государственном секторе». Ожидается, что Econcrete будет официально запущен и станет коммерчески доступным на рынке во второй половине следующего года. Кроме значительного уменьшения затрат на сырье при сохранении качественных характеристик цемента и бетона Econcrete позволит предприятиям сократить выбросы углекислого газа до 50%.

До 10% мировой эмиссии углекислого газа происходит в результате производства цемента – основного компонента бетона, самого распространенного строительного материала в мире. При этом самый вредный компонент производства цемента, а затем и бетона — клинкер — составляет 70% его себестоимости. Контролируемое снижение доли клинкера в смеси позволяет снизить как затраты, так и выбросы CO2. Цемент и бетон с меньшей долей клинкера имеет меньшую прочность, поэтому для получения цемента с предсказуемой и достаточной прочностью и пониженным содержанием клинкера требуется дополнительный контроль на всех стадиях производства и существенные операционные расходы на лабораторные тесты и исследования.

Текущее развитие алгоритмов машинного обучения и ИИ позволяет решать эту задачу более оптимально и как результат получать точные и предсказуемые показатели прочности цемента и бетона.

По данным первых пилотных проектов Econcrete использование облачной ИИ-платформы оптимизировало затраты на лабораторные исследования и дополнительных сотрудников в среднем на 20-30%. Дополнительно решение может собирать данные с промышленных датчиков во время транспортировки бетона (такие данные как скорость и направление вращения миксера, давление масла в системе вращения и т.д.) что позволяет еще более точно прогнозировать качество итоговой смеси.

Блокчейн-компоненты Econcrete отвечают за реализацию электронного документооборота в рамках цепочки производства и поставки, а также позволяют выпускать цифровые паспорта качества продукции, включающие в себя всю историю производства смеси. В дальнейшем Web3 Tech предполагает более глубокую интеграцию ИИ-платформы и блокчейн-модулей, в том числе для фиксации, логирования и обработки сбоев технологических процессов.