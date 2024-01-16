SL Soft расширила продуктовую линейку «Преферентум» функциональными решениями

SL Soft (ГК Softline) обновила продуктовую линейку «Преферентум», которая вошла в контур вендора в апреле 2023 г.: развитие получили не только технологические сервисы, но и высокоуровневые функциональные решения для обработки текстовой информации и цифровизации ряда специфических бизнес-процессов в организациях. Ожидается дальнейшее расширение набора продуктовых решений.

«Преферентум» — платформа для интеллектуальной обработки и анализа текстовой информации на основе ML и алгоритмических правил. Она ищет, классифицирует и проверяет на соответствие правилам неструктурированные данные, выявляет их смысл и сопоставляет с другими материалами. Представляет собой класс систем Text Mining и Natural language processing (NLP).

В линейку «Преферентум» входят технологические сервисы, которые используются заказчиками для обогащения собственных информационных систем дополнительными возможностями в области работы с текстом: «Документорий» — интеллектуальный поиск документов, выделение терминов и понятий предметной области, построение онтологий; «Маркер» — формализация и обработка данных, выделение сущностей; «Классификатор» — классификация документов и потоков неструктурированной информации (например, обращений на «горячую линию», писем граждан и т.п.); РБТ — настройка и представление в виде единых веб-сервисов наборов из правил проверки и обработки документов.

Сервисы платформы входят в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.

В 2023 г. в самостоятельные продукты были выведены функциональные решения, базирующиеся на имеющихся технологиях. Они дополнены наборами правил, специфичных для каждой из областей, и интерфейсами для работы бизнес-пользователя с документами непосредственно в платформе «Преферентум». Первыми системами стали: «Преферентум Закупки» — полноценный цифровой помощник в закупках: определяет начальную (максимальную) цену, анализирует технические задания, дает подсказки при выборе поставщика; «Преферентум Юртехника» — инструмент для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, значительно ускоряющий работу юридической службы. Проверяет соответствие документов законодательству, выявляет существенные условия, сравнивает версии, автоматически формирует документы, описывающие вносимые изменения; «Преферентум Нормоконтроль» — анализ и проверка технической документации на соответствие стандартам, выявление ошибок в оформлении.

Обновление коснулось и бренда «Преферентум», который изменил свой логотип и написание на кириллицу.

«Благодаря вхождению в SL Soft платформа «Преферентум» получила дополнительные инвестиции и доступ к технологиям, которые позволяют вывести на рынок полноценные функциональные решения по обработке документов, доступные бизнес-пользователю сразу после установки и не требующие интеграций. Сейчас мы сосредоточены на развитии трех направлений, однако есть и многие другие перспективные сферы деятельности для применения платформы. В проработке находятся и, например, специализированные решения для HR-службы, сервисы для применения в составе СЭД и ECM-решений, сервисы для расширения возможностей MDM-систем», — отметил Дмитрий Романов, директор «Преферентум», компания SL Soft (ГК Softline).