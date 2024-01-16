«Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» установил 42 детектора транспорта и 25 комплексов фотовидеофиксации нарушений дорожного движения на территории Тверской области. Кроме того, комплексами были оснащены девять городских перекрестков и три пешеходных перехода в области. Оборудование интеллектуальных транспортных систем (ИТС) позволит контролировать потоки автомобилей и снизит аварийность на дорогах.

Запуск элементов ИТС обеспечит автоматизированный контроль транспортных средств на территории Тверской области, уменьшит нагрузку на основные дороги и сделает их безопаснее. Установленное оборудование применяется во многих регионах России и уже подтвердило свою эффективность в снижении уровня аварийности. Комплекс фотовидеофиксации способен распознавать более 12 типов нарушений правил дорожного движения.

«Решения, которые внедрены в Твери, призваны сделать жизнь горожан и гостей областного центра комфортнее и безопаснее. Применение последних технологий снижает риски ДТП и смертность на дорогах», – сказал генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Проект в Тверской области был реализован компанией «Швабе-Москва» в сотрудничестве с ГК «Урбантех» и компанией «ВК ИТС». «Швабе-Москва» поэтапно совершенствует алгоритмы и механизмы управления автомобильными и пешеходными потоками.