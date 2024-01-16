«Росгео» и «Геомикс» завершили совместную реализацию проекта по доработке платформы проектирования месторождений

«Росгео» и «Геомикс» завершили совместную реализацию проекта по доработке платформы проектирования месторождений. Российское ПО полностью замещает зарубежные аналоги, а за счет комплексного подхода к автоматизации процессов геологоразведки твердых полезных ископаемых повышает операционную эффективность работ более чем в 2,5 раза.

Доработка платформы осуществлялась при грантовой поддержке РФРИТ. Общая стоимость проекта составила 81 млн руб., сумма гранта – 47 млн руб. Продукт внедрен в рабочий процесс «Росгео».

«Надо отметить крайне эффективную работу команды «Геомикс» в рамках нашего проекта. За год были проведены не только запланированные доработки, но и существенный объем дополнительной работы. В результате мы имеем абсолютно рабочий прикладной продукт, не уступающий зарубежным аналогам, с высоким потенциалом тиражирования в отрасли», – сказал ИТ-директор «Росгео» Павел Соловьев.

«Благодаря гранту РФРИТ нам удалось доработать проект, который отвечает всем современным требованиям и имеет огромный потенциал развития и применения в сфере геологоразведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Грантовые средства позволили существенно ускорить разработку и выход версии ГГИС «Геомикс-Геология 6.0», – отметил менеджер продукта компании «Геомикс» Александр Овсянников.

Платформа ГГИС «Геомикс-Геология» предназначена для использования на горнодобывающих предприятиях в условиях непрерывного производства. Доработанный для «Росгео» продукт стал универсальным и включает 8 функциональных модулей: «Геология», «Маркшейдерия», «Геоструктура», «Проектирование БВР», «Моделирование развала», «Планирование горных работ», «Проектирование горных работ» и «Оптимизация горных работ». Таким образом, платформу можно использовать как на экспертном уровне работы с данными в консалтинге, так и для решения рутинных производственных задач.

Новая версия продукта ГГИС «Геомикс-Геология 6.0» позволяет накапливать и обрабатывать первичную геологическую информацию, выполнять её интерпретацию, создавать трехмерные модели месторождений полезных ископаемых, выполнять исследования по определению закономерностей распределения качественных свойств руд в пространстве и выполнять подсчет запасов полезных ископаемых.

Продукт является важным функциональным элементом комплексной платформы геологоразведки ТПИ, дорабатываемой и внедряемой на площадке «Росгео» при поддержке РФРИТ. Сквозная автоматизация всего спектра бизнес-процессов и высокая интеграция всех модулей платформы «от поля до сдачи отчетов» позволяет достигать существенного экономического эффекта за счет повышения показателей операционной эффективности.

ГГИС «Геомикс-Геология» – полностью отечественный продукт. Создаваемая в ГГИС «Геомикс» документация соответствует нормативным требованиям РФ. В 2025 г. планируется выпустить релиз версии ГГИС «Геомикс 7.0». В продукт будут добавлены методы трехмерного моделирования геологических тел и горных процессов, а также многопользовательский режим работы.