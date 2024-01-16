R-Style Softlab представила рынку импортозамещенный программный продукт RS-Connect Pro 2.0

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила рынку импортозамещенный цифровой продукт: платформу для онлайн-взаимодействия с государственными информационными системами (ГИС) RS-Connect Pro 2.0.

RS-Connect Pro 2.0 – импортозамещенная платформа модулей (коннекторов), предназначенных для организации онлайн-взаимодействия банковской системы с государственными информационными системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС и другими. С помощью коннекторов банки и другие финансовые организации могут проверять предоставленные клиентом сведения на корректность, получать различную клиентскую информацию, а также проверять его по спискам (ПДЛ, банкротов и пр.) и передавать обязательные сведения.

Использование коннекторов помогают компаниям ускорить обмен сведениями с государственными информационными системами, улучшить ведение бизнеса, а также предложить своим клиентам новые сервисы, такие как предоставление информации о задолженностях и начислениях, поиск и проверка контрагентов по различным базам и другие.

«Программным продуктом RS-Connect от разработчика компании R-Style Softlab пользуются ведущие российские банки, поэтому задача по переводу платформы на отечественный стек технологий являлась приоритетной. Изменения конфигурации ИТ-инфраструктуры платформы предполагали перевод СУБД с Oracle на Postgres Pro, подключение ОС Astra Linux и внедрение приложения «Р7-Офис», – сказала заместитель директора департамента по развитию R-Style Softlab Анна Назарова. – Сейчас рынку представлено полностью импортозамещенное цифровое решение. Технические средства, обеспечивающие функционирование ПО, находятся на территории РФ, что позволяет использовать платформу с соблюдением требований о госзакупках и регулировании импортозамещения в ИТ-сфере».

На отечественные технологии переведено ядро платформы RS-Connect Pro, а также коннектор «Цифровой профиль», позволяющий с согласия клиента получать сведения, хранящиеся в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и др.) при наличии подтвержденной учетной записи в ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации).

В течение 2024 г. на импортозамещенную платформу RS-Connect Pro 2.0 будут переведены и другие коннекторы, такие как модуль «Получение ИНН по паспорту», модуль «Проверка паспорта на действительность», модуль «Получение информации по мобилизованным» и другие, а также будут разрабатываться новые импортозамещенные коннекторы.

В ноябре 2023 г. R-Style Softlab получила экспертное заключение совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о соответствии ПО RS-Connect Pro требованиям формирования и ведения единого реестра российского и евразийского программного обеспечения.