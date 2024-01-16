Продолжается цифровизация водоканала города Энгельса

В самом конце 2023 г. состоялась презентация обновленного проекта автоматизации и диспетчеризации повысительных и канализационных насосных станций (ПНС и КНС) МУП «Энгельс-Водоканал», на которую были приглашены представители поставщиков оборудования и программного обеспечения. В числе приглашенных – генеральный директор НПФ «КРУГ» Олег Прокопов.

Проект разработан с использованием российской SCADA-системы КРУГ-2000. В 2023 г. специалисты отдела АСУ ТП водоканала приступили к реализации первого этапа модернизации системы автоматизации, в рамках которого произведен монтаж оборудования на 20 ПНС и 2 КНС. Об этом CNews сообщили представители компании КРУГ.

«Автоматизация открывает широкие возможности в экономии энергоресурсов. Это основная составляющая затрат, заложенных в бюджете предприятия. Мы их сокращаем. Освободившиеся денежные средства направляем на дальнейшее развитие производства», – сказал директор МУП «Энгельс-Водоканал» Александр Филь.

«Благодаря первому внедрению АСУ ТП появилась возможность управления оборудованием прямо из диспетчерской. В случае возникновения нештатной ситуации информация поступает на пульт диспетчера. Это позволяет контролировать и моментально реагировать на нарушения в работе. А за счет автоматического регулирования режимов работы насосов увеличивается эксплуатационный ресурс и значительно сокращается потребление электроэнергии», – сказал начальник отдела АСУ ТП Никита Ким.

Первые результаты: окупаемость проекта – полтора года только за счет экономии электрической энергии, которая составила 330 тыс. руб. за три месяца.

На 2024 г. запланированы работы по завершению первого этапа автоматизации, сформирован план автоматизации и диспетчеризации всех оставшихся технологических объектов.

Энгельс – второй по величине город в Саратовской области с населением 263,5 тыс. человек, является административным центром Энгельсского муниципального района. Неоднократно признавался самым благоустроенным муниципальным образованием Саратовской области.