Половина жителей городов-миллионников пользуется устройствами умного дома

Аналитики исследовательского центра A2:Research провели опрос* и узнали, почему россияне устанавливают системы умного дома, какие гаджеты они выбирают, а также сколько готовы доплатить за покупку квартиры с умными устройствами.

Почему покупают умные устройства

Половина участников опроса рассказали, что в их жилье есть устройства умного дома. Владельцы квартир приобретают их по нескольким причинам. На первом месте — желание повысить комфортность жилья (33%), на втором — стремление сделать дом безопасным местом (17%). На третьем месте среди причин покупки умных устройств — желание быть модным и попробовать новые технологии. Так ответили 11% опрошенных в равных долях. Еще порядка 10% владельцев квартир покупают смарт-гаджеты, чтобы облегчить домашний быт.

Основными причинами установки умного дома россияне назвали повышение комфорта жилья (28%) и его безопасность (22%). Каждый шестой опрошенный (17%) хочет делегировать умным гаджетам рутинные дела и задачи.

По результатам исследования, половина россиян (50%) чаще всего пользуются умными устройствами «Яндекса». На втором месте — смарт-гаджеты от Xiaomi. Их выбрали 22% опрошенных. Замыкают топ-3 популярных смарт-гаджетов устройства бренда Polaris (11%).

Почти половина россиян (41%) чаще всего использует систему умного дома «Яндекса» с «Алисой». В список других популярных экосистем вошли MiHome Xiaomi (25%), «Сбер» (6%) и умный дом VK с «Марусей» (2%).

Большая часть участников опроса (80%) выбирают экосистему «Яндекса» благодаря легкому процессу подключения смарт-гаджетов, а также подключению большого количества устройств (11%). Систему умного дома Xiaomi также выбирают за легкий процесс соединения устройств (78%).

Самыми востребованными смарт-устройствами стали колонки. Их выбрали треть опрошенных (30%). На втором месте — системы домашнего видеонаблюдения (19%). Каждый седьмой участник опроса подключает умные лампочки (14%). Реже всего опрошенные пользуются умными пультами (2%).

Умные устройства: необходимость или элемент декора

Россияне чаще всего не могут представить свой быт без умных колонок — так ответил каждый третий респондент (30%). Среди других наиболее важных элементов умного дома россияне отметили камеры домашнего наблюдения (19%), розетки и выключатели (12%), датчики открытия и закрытия дверей (10%), а также умные лампочки (9%).

Среди респондентов, у которых уже есть умные устройства в доме, больше половины (63%) отметили, что они существенно облегчают им жизнь. Половина (49%) может представить свой быт без умных устройств, но при этом не хочет отказываться от гаджетов. А каждый шестой (16%) вообще не может обойтись без них.

Каждый пятый россиянин, у которого нет устройств умного дома, задумывается об их покупке (21%). Владельцы квартир без устройств умного дома хотели бы оснастить свой дом камерами домашнего наблюдения (27%). Также они интересуются умными лампочками и датчиками закрытия и открытия дверей (по 16% в равных долях). Датчики температуры хотят приобрести 11%, а розетки и выключатели — 10%.

Сколько готовы заплатить за умный дом

Более четверти (27%) опрошенных отмечают, что умные устройства действительно стоят своих денег. Еще треть владельцев смарт-устройств (30%) считают, что умный дом легко настроить.

За покупку квартиры с умными устройствами готовы доплатить 40,1% респондентов. Из них каждый пятый респондент (22%) указал сумму до 50 тыс. руб. Еще 14% респондентов готовы дополнительно потратить от 50 до 100 тыс. руб. за жилье с умными устройствами. Более 100 тыс. руб. может заплатить каждый седьмой россиянин (15%).

Методология

*Опрос был проведен среди 1220 жителей городов-миллионников от 18 до 55 лет в декабре 2023 – январе 2024 гг.