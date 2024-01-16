CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Ритейл Розница
|

Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни

Клиенты Сбербанка чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чаще других улыбался на кассе один из жителей Димитровграда — так он оплатил 77 своих покупок. Чуть меньше — 72 покупки — совершил житель Новосибирска. В топ-5 городов, где проживают самые активные пользователи сервиса «Оплата улыбкой», также вошли Ставрополь, Москва и Вяземский район Хабаровского края. Последнюю в 2023 г. оплату улыбкой совершили в Якутии за три минуты до боя курантов, а первую в 2024 г. — в Мытищах в 0:04. Всего в этот период россияне оплатили улыбкой почти 250 тыс. покупок.

Исследование Сбербанка показало, что россияне совершают по биометрии как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники, ведь платить улыбкой так же безопасно, как и картой.

Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет оплатить товар, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала. Процесс оплаты занимает несколько секунд — достаточно просто посмотреть в камеру. Сервис доступен по всей стране, а магазинов, в которых есть новые терминалы с камерами, становится все больше. Уже сегодня оплата улыбкой доступна в магазинах бытовой техники и электроники, продуктовых, строительных и ювелирных магазинах, кафе и ресторанах.

Подключить сервис — просто и быстро. Можно сделать это в своем профиле в приложении «Сбербанк Онлайн», затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой».

***

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Проблема подделки документов стоит все острее

«Софтлайн» заплатит почти 300 миллионов за разработчика защищенной вычислительной техники

7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews

Погиб основатель крупной сети продаж MacBook, iPhone и iPad

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2024» состоится 5 марта

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор CHiQ LMB27C701-R: геймерский доступный монитор с изогнутым экраном

Как вести списки дел в 2024 году: лучшие сервисы и приложения

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Показать еще

Наука

Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения
Показать еще