Платформа vStack HCP получила сертификат соответствия о полной совместимости с «Ред ОС 7.3»

Российский разработчик платформы виртуализации vStack сообщил об успешном завершении тестирования на совместимость vStack HCP версии 2.1.3 с операционной системой общего назначения для серверов и рабочих станций «Ред ОС 7.3».

Испытания проводились на различных конфигурациях операционной системы «Ред ОС 7.3». Для этого была организована тестовая виртуальная инфраструктура, в которой на платформе vStack HCP создавались виртуальные машины под управлением ОС «Ред ОС 7.3».

Специалисты проверили корректность установки и функционирования программного продукта «Ред ОС 7.3» в качестве гостевой ОС виртуальной машины vStack. Проверка целостности ОС после установки платформы включала проведение тестирования, проверку файлов ОС командой afick -k и анализ результатов. Также компании проверили функциональность виртуальной машины vStack, работу XFS и PostgreSQL 15.4.

Все этапы тестирования были пройдены успешно, специалисты не выявили проблем в работе и взаимодействии vStack HCP и «Ред ОС 7.3» и показали совместимость обоих решений. Это подтверждает полученный компаниями сертификат соответствия.

«Проверка корректности работы нашей платформы с другими решениями и операционными системами — важная часть обеспечения качества работы vStack. Испытания показали, что наш продукт полностью совместим с российской операционной системой «Ред ОС». А значит, мы можем с уверенностью рекомендовать это решение нашим клиентам», — сказал Станислав Мриль, генеральный директор vStack

«Ред Софт» активно развивает экосистему операционной системы «Ред ОС». Мы стремимся предоставить заказчикам из любой отрасли универсальное рабочее пространство, наполненное полезными и современными инструментами. Понимая специфику различных компаний, «Ред Софт» выстраивает сотрудничество с технологическими партнёрами при создании импортонезависимого техностека. Вхождение продуктов vStack в экосистему операционной системы «Ред ОС» позволит компаниям корпоративного уровня организовать рабочие процессы на российском программном обеспечении, выполнив требования законодательства», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».