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На пути к «железному» импортозамещению: Axoft заключил дистрибуторский контракт с «Гравитон»

Axoft стал официальным технологическим дистрибутором российского разработчика и производителей вычислительной техники — компании «Гравитон». Теперь партнерам Axoft доступна широкая линейка оборудования «Гравитон»: высокопроизводительные серверы, ПАК, СХД, гиперконвергентная система «Гелиус» и ИТ-комплексы на их основе. Дистрибутор предоставит техническую экспертизу по решениям «Гравитон» и возможность комплексного сопровождения проектов. Об этом CNews сообщили представители Axoft .

Партнеры Axoft получили возможность создавать ИТ-инфраструктуру на объектах заказчиков с использованием оборудования «Гравитон». Компания разрабатывает и выпускает серверы, системы хранения данных и программно-аппаратный комплекс «Гелиус». Вычислительная техника «Гравитон» производится в России и внесена в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Исходя из потребностей заказчиков, Axoft будет предлагать ИТ-решения на базе техники «Гравитон» с необходимым ПО. В багаже Axoft — опыт успешной партнерской работы по решениям «Гравитон», реализация пилотов и проектов внедрения. В статусе дистрибутора компания продолжит усиливать собственную экспертизу по новому направлению и предоставлять партнерам доступ к ней.

«"Гравитон" — один из лидеров в области импортозамещения в сфере ИТ в нашей стране. Прямое сотрудничество с производителем — важный шаг в развитии бизнеса Axoft, который позволит нам значительно усилить портфель реестровых решений, даст мощный импульс для развития "железной" экспертизы. Это сотрудничество предоставит нашим партнерам доступ к широкой линейке серверов, систем хранения данных, рабочих станций и других компонентов для развертывания ИТ- и ИБ-инфраструктур, позволит успешно решать более сложные задачи своих клиентов», — сказал Олег Ким, директор департамента аппаратных систем компании Axoft.

«Мы стремимся к постоянному расширению партнерской сети, чтобы разработки "Гравитон" стали более доступны всем заинтересованным в них заказчикам. В сотрудничестве с Axoft мы качественно увеличиваем предложение рынку в части серверных систем, опираясь на опыт и возможности нашего нового партнера. Высокая квалификация фокусного дистрибьютора Axoft даст новый импульс продвижения инфраструктурных решений на основе "Гравитон", а заказчикам поможет продвинуться на пути импортозамещения ИТ-технологий», —сказал Вадим Макеев, директор по развитию бизнеса «Гравитон».

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«Гравитон» — это отечественная компьютерная техника. Клиентские устройства и серверное оборудование разрабатываются и производится на территории России для корпоративных и государственных заказчиков. Продукция компании включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Axoft — центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, работает на ИT-рынке с 2004 г. Входит в ТОП-25 крупнейших поставщиков SaaS по оценке CNews. Компания обладает широким портфелем, который включает более 500 ведущих поставщиков software и hardware, в том числе из реестра ПО отечественных производителей и из списка технологических лидеров. Axoft работает со всеми участниками ИТ-рынка и в тесной взаимосвязи с партнерами и вендорами, создает центр компетенций в области импортозамещения программного обеспечения, ИБ-защиты, предлагает лучшие технологические практики и сервисы, сейловую, маркетинговую, аналитическую и техническую экспертизу. На системной и долгосрочной основе создеат благоприятные условия для развития бизнеса.

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