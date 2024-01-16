ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала

ITentika, российский разработчик ПО, участвует в разработке data management системы для хранилища данных «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»), российского поставщика интеграционных ИТ-решений для государственного и частного здравоохранения. Система позволяет обрабатывать сложные медицинские данные удобным и безопасным способом. Об этом CNews сообщили представители ITentika.

Работа над проектом началась в апреле 2023 г. Основной задачей было создать такую систему, которая упростила бы обработку медицинских данных из разных источников и сократила время работы аналитиков.

Команда ITentika предложила решение, которое полностью удовлетворяло потребностям клиента. В основе него лежит сложная модель доступов для того, чтобы обеспечить гибкость в работе с конфиденциальными данными.

Павел Шарыпов, руководитель проектов, ITentika: «Над проектом от ITentika работает восемь человек. Основные технологии, которые мы используем в работе - Python, React, Postgres, Mongo, Redis, Elastic и RabbitMQ. Мы гордимся теми успехами, которые у нас уже есть на данный момент – полностью закончены три стадии из четырех. Уверены, что проект будет очень полезен при сборе медицинских данных и последующей аналитики, и самое главное – мы уверены в его полной безопасности и конфиденциальности».

Александр Ростовцев, Team Lead проекта, ITentika: «Данные – это современное цифровое «золото». Чем успешнее компании извлекают информацию из них - тем больше возможностей для аналитики и разработки стратегий. Наш проект – это система, работающая с большим объёмом данных. Она предоставляет возможность манипулировать и трансформировать «сырые» данные в полезную для бизнеса информацию. Встроенный в систему конструктор запросов в свою очередь позволяет обращаться к базам данных с учётом выданных каждому пользователю доступов. А удобный user-friendly интерфейс даёт возможность человеку, не знакомому с программированием, пользоваться системой».

На данный момент специалистами в рамках проекта уже разработаны журнал событий, каталог данных, каталог моделей, конструктор запросов и реестр операций. Впереди еще несколько важных этапов по созданию реестра потоков, системы администрирования портала и системы доступов. Они позволят сделать сервис максимально безопасным, чтобы не допустить утечки конфиденциальной информации.

Окончание проекта планируется на апрель 2024 г. Но уже сейчас можно говорить о промежуточных результатах: разработан удобный, быстрый и безопасный инструмент для доступа к данным, значительно расширена функциональность BI-портала заказчика и ускорен процесс формирования витрины данных и построения ETL-процессов. Система позволяет аналитику в кратчайшие сроки получить необходимые данные напрямую, не задумываясь о технических аспектах запроса.

Яна Зверева, руководитель проекта «N3.Аналитика» компании «Нетрика Медицина»: «На протяжении совместной работы команда ITentika продемонстрировала высокий профессиональный уровень специалистов. Уже на подготовительном этапе работы, при ознакомлении с нашим техническим заданием, коллеги вдумчиво подошли к проработке всех нюансов и деталей проекта, вносили интересные предложения, ориентированные на самые передовые тренды. Такой ответственный и креативный подход, четкое соблюдение сроков, интересный и полезный экспертный диалог внушает доверие и уважение. Уверена, что впереди нас ждет еще не один совместный проект».