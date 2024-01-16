EvaTeam подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания EvaTeam, которая разработала российский аналог Jira, объявляют о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard и Postgres Pro Enterprise с продуктами EvaProject, EvaWiki и EvaServiceDesk. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Российские аналоги Jira, Confluence и Jira Service Management от EvaTeam работают с актуальными версиями СУБД, входят в реестр отечественного ПО. Наличие встроенного функционала популярных плагинов, всех привычных инструментов и адаптация для крупных компаний, позволяют полноценно заменить зарубежные продукты.

Postgres Pro — российская СУБД, представляющая собой глубоко переработанную редакцию СУБД PostgreSQL. Флагманская версия СУБД Postgres Pro Enterprise включает более 40 уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Так как с 2020 г. ушло много западных вендоров, компаниям требуется не просто заменить одно конкретное ПО, но и обеспечить совместимость со всей обновленной инфраструктурой. Поэтому успешная работа с другими российскими продуктами для нас в приоритете», — сказал Денис Кучаев, управляющий директор EvaTeam.

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EvaTeam разрабатывает продукты направленные на замещение зарубежных аналогов. Продукт EvaProject аналог решения для управления проектами Jira. EvaWiki аналог системы управления документами Confluence. EvaServiceDesk аналог ITSM системы Jira Service Management. Разработка происходит с привлечением гранта Российского фонда развития информационных технологий. C 2000 г. коллектив компании разрабатывает программное обеспечение для высоконагруженных систем и систем c повышенными требованиями к надежности и отказоустойчивости. К текущему моменту разработками EvaTeam пользуются более 2,5 тыс. компаний по России и странам СНГ.

Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL. Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. В команде Postgres Professional — все основные разработчики ядра Postgres в России. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов. По данным исследования ЦСР, компания возглавляет рейтинг российских разработчиков СУБД (2023). Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и активно развивает PostgreSQL, являясь признанным экспертом и одной из крупнейших команд проекта в мире.