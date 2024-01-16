«Диасофт» расширил функционал продуктов для автоматизации операций на внебиржевом рынке драгметаллов

Компания «Диасофт» расширила функциональные возможности программных продуктов «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» и «Хранилище драгоценных металлов», входящих в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» автоматизированы следующие процессы по отправке слитков на переплавку и перемещению слитков между хранилищами банка — отправка слитков на переплавку: отправка слитков из хранилища банка на аффинажный завод; фиксация даты приема слитков в хранилище аффинажного завода; отправка слитков с аффинажного завода в хранилище банка; фиксация даты приема новых слитков в хранилище банка; учет технологических потерь от переплавки; перемещение слитков между хранилищами банка: регистрация операции по перемещению слитков; учет выбытия слитков из текущего хранилища; отражение позиции слитков в целевом хранилище; фиксация даты приема слитков в целевое хранилище; учет приема слитков в целевое хранилище.

Также в продукте «Внебиржевые сделки покупки-продажи физического металла» был добавлен новый функционал «Комиссионные сделки по продаже слитков». Функционал автоматизирует следующие бизнес-процессы по комиссионным сделкам продажи слитков драгоценных металлов, в которых банк может выступать комиссионером или комитентом — банк – комиссионер: продажа клиенту слитков; прием слитков от клиента на ответственное хранение; реализация слитков с ответственного хранения; расчет и учет комиссии по сделке; расчеты по сделке; формирование бухгалтерского учета; банк – комитент: передача слитков комиссионеру; расчет и учет комиссии по сделке; расчеты по сделке; формирование бухгалтерского учета.

В продукте «Хранилище драгоценных металлов» поддержана передача информации по операциям отправки слитков на переплавку и комиссионным сделкам в ГИИС ДМ ДК*.

Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Дилерские операции на денежном, валютном и срочном рынках»: «Компания «Диасофт» постоянно развивает программные продукты платформы Digital Q.FinancialMarkets, которые обеспечивают поддержку ключевых бизнес-процессов и успешную деятельность на рынке драгоценных металлов. На сегодняшний день наши продукты позволяют кредитным организациям автоматизировать большинство операций со слитками с такими участниками российского рынка драгоценных металлов как Банк России, золотодобывающие компании, аффинажные заводы, Гознак, Гохран, банки, ювелирные компании, электронные торговые площадки, оптовые компании, физические лица. Использование программных продуктов «Диасофт» для автоматизации операций со слитками позволяет кредитным организациям увеличивать операционную эффективность за счет сокращения временных затрат на выполнение бизнес-процессов и уменьшения количества ошибок, связанных с человеческим фактором».

*Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота