BIA Technologies впервые вошла в топ-100 крупнейших поставщиков ИТ-услуг в России по версии CNews

Компания-интегратор и разработчик программного обеспечения BIA Technologies заняла 63 строчку в рейтинге «CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-услуг 2022». Специалисты исследовательского агентства отобрали участников на основе оценки финансовых показателей и доли ИТ-услуг в общей выручке компаний за 2022 г.

«Для нас попадание в рейтинг является по-настоящему значимым. Это не только подтверждает нашу математическую экспертизу и многолетний опыт внедрения в промышленности и логистике, но и дает стимул на реализацию новых масштабных задач. В своей работе мы делаем упор на разработку специализированных отраслевых решений, которые могут заместить ушедшие с российского рынка. Так, в прошлом году мы выпустили сразу пять уникальных импортонезависимых продуктов, среди которых решение для мониторинга и оценки производительности ИТ-системы, платформа для оперативного построения детализированного плана производства; сервис для вывода сотрудников на дополнительные смены и другие», — отметили представители BIA Technologies.

По словам опрошенных CNews экспертов, в 2022 г. российский рынок ИТ-услуг вырос на 18%, а его объем составил около 599 млрд руб. По отдельным видам ИТ-услуг, например, по заказной разработке программного обеспечения, годовая динамика достигает 50%.

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BIA Technologies — бизнес-интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов. Занимается автоматизацией, математической оптимизацией и цифровизацией крупного и среднего бизнеса в промышленности, ритейле и логистике. Собственные разработки компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.), топ-100 крупнейших компаний-разработчиков ПО и интеграторов (CNews, 2023 г.), рейтинг крупнейших поставщиков решений для анализа данных в России (CNews, 2022 г.).