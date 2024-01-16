Axelot внедрила систему управления складом во «ФрешФрост»

Axelot реализовала проект по внедрению системы управления складом Axelot WMS для торговой сети «ФрешФрост» в Москве.

В ходе внедрения Axelot WMS во «ФрешФрост» проектная команда настроила обмен данными, который исключает потерю какой-либо информации при ее передаче из WMS в КИС и наоборот, и разработала специальный документ, позволяющий избежать потерю подготовленных по заказу грузов при их перемещении к воротам отгрузки.

«ФрешФрост» занимается розничной продажей продуктов питания. Магазины торговой сети расположены Москве и имеют формат «у дома/офиса». «ФрешФрост» также предоставляет услуги по доставке продуктов, приобретенных в интернет-магазине компании.

В настоящий момент в состав сети «ФрешФрост» входят более 20 магазинов по всей Москве и одна торговая онлайн-площадка. Для повышения эффективности управления складской логистикой «ФрешФрост» приняла решение внедрить Axelot WMS.

Площадь объекта автоматизации — 600 кв.м., здесь хранится штучный товар, всего 1 тыс. активных наименований. Изучив процессы на складе торговой сети, специалисты Axelot настроили WMS с учетом особенностей товарооборота в компании «ФрешФрост», что позволило автоматизировать все ключевые складские процессы.

Однако особенностью проекта стала не сама автоматизация, а то, как WMS-система была встроена в ИТ-контур компании. Для того, чтобы гарантировано обеспечить целостность обмена данными, проектная команда реализовала обмен между Axelot WMS и КИС при помощи Datareon MQ.

Номенклатура, единицы измерения, упаковки, штрихкоды загружаются в одном файле, при этом в файле может находиться сразу множество элементов одного и того же справочника. План поступления и план отгрузки также могут содержать по несколько объектов в одном файле, из этого же файла создается контрагент. Для каждого типа документа используется свой набор справочников и атрибутов.

Ещё одной интересной деталью проекта стала привязка формирования накладной ТОРГ-13 к событийной модели системы.

Как только поступает транспортное средство, и оператор распечатывает документы ТОРГ-13, рейс переводится в статус «К выполнению». Это инициирует перемещение всех связанных мест хранения к воротам отгрузки и исключает поиски нужных поддонов, а также возможные «недогрузы».

Далее по факту перемещения мест хранения к воротам создаются задачи на отгрузку. При перемещении грузов в кузов транспортного средства в системе регистрируется факт их отгрузки.

С помощью Axelot WMS осуществляется контроль за сроками годности товара, чтобы в магазины и по заказам покупателей отгружалась исключительно свежая продукция. Также внедрение WMS позволило автоматизировать работу с КИЗами. Система помогает обеспечивать согласованные с покупателями сроки и окна доставки, что вместе с инструментарием по оперативному управлению загруженностью склада позволяет «ФрешФрост» предлагать своим клиентам высокий уровень сервиса.