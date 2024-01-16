Автоматизирован техпроцесс реакторов предприятия «Щелково Агрохим»

На предприятии «Щелково Агрохим» внедрена АСУ ТП реакторов Р-75 и Р-82 на базе программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000), предназначенная для контроля технологического процесса получения N-ного эфира I-ой кислоты. Об этом CNews сообщили представители компании КРУГ.

АО «Щелково Агрохим» (Московская обл.) – предприятие по производству средств защиты растений (ХСЗР), одно из отраслевых системообразующих в России. Объем производства – более 50 тыс. тонн. Деятельность компании направлена на развитие и приумножение научно-производственного потенциала агрохимической и сельскохозяйственной отраслей за счет разработок в области растениеводства и животноводства, возрождения отечественной селекции и семеноводства, внедрения инновационных технологий.

Компанией «КРУГ» выполнены: автоматизация загрузки жидких компонентов в реакторы; частичная замена оборудования (КИПиА, датчики и запорно-регулирующая арматура); автоматизация вакуумных насосов, участвующих в технологическом процессе; оснащение шкафами управления и автоматизированными рабочими местами операторов.

Шкафы управления оснащены резервируемыми промышленными контроллерами DevLink-C1000 с модулями ввода/вывода DevLink-A10 для подсистем технологических блокировок, дистанционного управления и автоматического регулирования.

АРМ операторов под управлением SCADA КРУГ-2000 обеспечивают реализацию функций отображения информации, автоматизированного управления технологическим процессом, дистанционной настройки системы, протоколирования, архивирования и расчетов.

ПАК ПТК КРУГ-2000 внесен в реестры отечественной промышленной (ПП РФ №719 от 25.07.2015) и радиоэлектронной (ПП РФ №878 от 10.07.2019) продукции Минпромторга России, а также в реестр программно-аппаратных комплексов (ПАК) Минцифры России. Специализированное программное обеспечение SCADA КРУГ-2000, система реального времени контроллера (СРВК) и др., входящее в состав комплекса, внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России.