Агентство инноваций Москвы выделило «Роббо» грант

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, получила грант в размере 2 млн руб. на апробацию «Роббо Класса» в школе № 1492. Средства на проект компании выделены Агентством инноваций Москвы в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений на базе городской инфраструктуры. Он завершится в июне 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В 2024 г. «Роббо» получила аванс в размере 50% от суммы гранта. Его вторая часть будет предоставлена компании по результатам апробации класса — ее соответствия критериям Агентства. Такую схему получения средств гранта предусматривают правила программы.

Финансирование Агентства позволит компании компенсировать затраты на логистику, техническое обслуживание и ремонт оборудования, его монтаж и демонтаж, адаптацию площадки для тестирования, страхование и оплату труда.

Помимо этого, «Роббо» получит доступ к закрытым сервисам, например, к сервису по созданию материалов для привлечения инвесторов, акселерационной программе, финансовым и другим мерам поддержки. Также компания сможет использовать для работы инфраструктуру Агентства: офисные помещения, выставочные залы и современные центры испытаний.

В настоящее время в школе установлено оборудование «Роббо»: «Роббо Лаборатория», «Роббо Платформа», «Роббо 3D-принтер», «Роббо Схемотехника» и набор элементов танцующего робота. Занятия начнутся в январе 2024 г.

На занятиях в «Роббо классе» учителя познакомят детей с различными способами 3D-обработки материалов, научат их основам робототехники, микроэлектроники, схемотехники, физики и программирования.

Ученики смогут пройти весь путь от создания образа робота на экране компьютера до его воплощения в жизнь при помощи 3D-принтера. Они будут учиться создавать проекты по внедрению роботов для решения реальных практических задач, причем как самостоятельно, так и в команде. Также они получат опыт публичной защиты проектов и разберутся в том, как их правильно продвигать.

Так как оборудование компании построено на open source технологиях, ученики смогут создавать для него более сложные программы на «взрослых» языках программирования, чтобы увеличить возможности его управления.

Также у них будет возможность разобрать роботов, воспроизвести любую их деталь и изготовить для них новые модули. Это позволит детям не просто играть с оборудованием «Роббо», а изучать его устройство. У них будут активно развиваться способности к творчеству, креативное мышление и навыки изобретательства.

Таким образом, благодаря занятиям в «Роббо классе», дети уже с ранних лет смогут получать знания, которые необходимы, чтобы стать «цифровыми джедаями» будущего — учиться понимать, как устроены новые цифровые продукты и как пробовать создавать их самим.

«Для нас было крайне важно получить грант на пилотное тестирование «Роббо Класса» в столичной школе от Агентства инноваций Москвы. Он позволит нам активнее содействовать внедрению новых технологий в образование московских школьников. Внимание к нам со стороны руководства Агентства дает уверенность, что высокотехнологичные решения будут стремительно проникать в школы столицы в ближайшие годы», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

«Мы активно оказываем грантовую поддержку технологичным компаниям Москвы. Одно из активных направлений нашей работы — внедрение инноваций в московское образование. Благодаря им существенно улучшаются учебные процессы, школьники получают доступ к современным методикам образования. Компания «Роббо» — яркий пример производителя, решения которого позволяют растить юных инноваторов с помощью передовых технологий», — отметила Анна Чунина, руководитель проектного офиса Агентства инноваций Москвы.

Программа пилотного тестирования инновационных решений – самая масштабная в мире по количеству площадок для пилотирования, сейчас их уже 238.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент Фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью «Роббо» обучается более 100 тыс. детей в 500+ школах и 150+ кружках 35 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.

Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы, созданный столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Организация предлагает линейку программ для бизнеса на разных стадиях развития — от реализации идеи до момента, когда у компании есть готовый продукт и желание выйти на новые рынки. Проекты Агентства помогают технологическим компаниям развиваться, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции, масштабироваться и находить крупных заказчиков.