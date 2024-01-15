В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука

Столичные ученые создали фантом лица человека, на котором можно отрабатывать инъекционные методики. Это первая отечественная модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

«Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем — мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. С помощью инъекционных методик, например, ботулинотерапии — блокировки передачи импульсов от нервных окончаний к мышцам, сегодня решается множество косметологических и медицинских проблем, таких как мышечный спазм, избыточное слюнотечение у детей с церебральным параличом, гипертонус жевательных мышц и так далее. Благодаря созданному московскими учеными фантому лица специалист имеет возможность отрабатывать навыки данных манипуляций на тренажере, сопровождая их визуализацией анатомических структур. Выглядит это так: врач видит, куда проникает игла, и только потом делает инъекцию», — сказал Юрий Васильев, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения.

Тренажер разработан учеными Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. У него имеется череп, слюнная железа, структуры с сосудами и кожей, которая на разных участках имеет разную плотность и толщину подкожно-жирового слоя. Тренажер можно использовать многократно для отработки навыков инъекций в носогубные складки, губы, лоб, а также в височную область.

Фото: Центр диагностики и телемедицины ДЗМ В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука

«Фантом представляет собой модель головы реалистичных размеров с силиконовой кожей и анатомическими особенностями. Тренажер предназначен для повышения эффективности подготовки при прохождении сертификации и аккредитации, а также будет полезен дерматологам и специалистам ультразвуковой диагностики для расширения спектра исследований. Изображение структур фантома на экране УЗИ-аппарата идентично изображению подкожных слоев лица человека. Разработчики предусмотрели наличие имитации основных артериальных стволов в опасных зонах лица, что позволяет выполнить нанесение разметки с целью снижения вероятности внутрисосудистых инъекций», — сказал врач ультразвуковой диагностики городской клинической больницы имени С.П. Боткина Всеволод Лыхин.

Ранее ученые Центра диагностики и телемедицины разработали модели молочной и щитовидной железы, фантом печени, фантом, имитирующий сосуды и нервы человека. Всего в лаборатории центра создано восемь таких моделей. Они помогают врачам в клинической практике при проведении ультразвуковых исследований, денситометрии, контроля количественных параметров компьютерной и магнитно-резонансной томографий, маммографии и взятия биопсии щитовидной железы под контролем УЗИ.

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Центр диагностики и телемедицины — научно-практическая организация в структуре комплекса социального развития Москвы, основанная в 1996 г. Он специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских учреждениях, проведении научных исследований, образовании медработников.