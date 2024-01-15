В Белгородской области завершен второй этап внедрения системы «Цифровой водоканал», разработанной «Росатомом»

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом»), министерство цифрового развития Белгородской области и ГУП «Белоблводоканал» завершили второй этап реализации проекта «Цифровой водоканал». Проект призван минимизировать потери в сетях, сократить количество аварийных ситуаций и в целом повысить эффективность и качество водоснабжения. В пул работ 2023 г. вошла поставка как оборудования, позволяющего собирать информацию в единый диспетчерский пункт для анализа и оперативного реагирования, так и специализированного программного обеспечения. В 2024 г. запланировано внедрение системы диспетчеризации на более чем 200 объектах водоснабжения.

В рамках второго этапа проекта была разработана проектно-сметная документация по внедрению автоматизированной системы «Цифровой водоканал» РИР для полевых объектов водоснабжения Белгорода и Белгородского района, в том числе 23 водопроводных и повысительных насосных станций, 11 станций водоподготовки, 17 диктующих точек и 184 водозаборных скважин, а также проект верхнего уровня внедряемой системы. Также было приобретено и скомплектовано оборудование сбора и передачи ключевых технологических параметров для 130 объектов водоснабжения, приобретено и смонтировано серверное и коммуникационное оборудование для построения ИТ-инфраструктуры для развертывания информационных систем.

В ходе реализации первого этапа проекта совместная команда экспертов РИР и водоканала развернули три модуля системы: «Заявки», «Обходчик-контролер», «Центральная панель». По итогам внедрения работники избавлены от ведения бумажной документации (формирование заявок, фиксация результатов контрольных мероприятий). На сегодняшний день в модуль «Заявки» системы заведено более 12,7 тыс. обращений граждан, более 15,9 тыс. заявок на работы бригад.

В 2024 г. запланирована реализация третьего и четвертого этапов проекта: поставка оборудования для полевых объектов, проведение монтажных и пусконаладочных работ системы диспетчеризации, внедрение единой системы диспетчеризации на основе ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» и интеллектуальных модулей ИС «Цифровой водоканал» разработки РИР. Для жителей также появится онлайн-сервис по технологическому присоединению к системам централизованного водоснабжения и водоотведения, автоматизирующий и ускоряющий процесс подачи заявок на подключение физическими или юридическими лицами. Вся полученная и систематизированная технологическая информация о функционировании объектов водоснабжения будет в онлайн-режиме передаваться в существующую систему гидромоделирования ГУП «Белоблводоканал», что позволит значительно увеличить ее точность.

«Цифровой водоканал» и «Цифровое теплоснабжение» – собственные решения РИР, направленные на автоматизацию основных бизнес-моделей предприятия, включая водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электричество и газ. К настоящему моменту завершено 30 внедрений более чем в 10 городах России – в Омской области, Глазове (Удмуртская Республика), на территории Воронежа, Липецка и Курчатова (Курская область) и др. Решения имеют сертификат эффективности Минстроя РФ, он вручается цифровым продуктам, которые применяются или могут быть применены в рамках реализации ведомственного проекта Министерства строительства РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город». ПО включено в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных.