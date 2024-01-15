Utrace поможет производителям косметики и бытовой химии в цифровой маркировке продукции

Utrace, российский разработчик решений для сериализации товаров, заявил о готовности поддержать поставщиков косметики и бытовой химии в переходе на цифровую маркировку продукции.

Согласно постановлению Правительства, эксперимент по цифровой маркировке этих товарных групп продлится с 15 января 2024 г. по 28 февраля 2025 г. Он затронет поставщиков косметических средств, средств для макияжа, бритья, ухода за кожей, волосами, полостью рта, дезодорантов для помещений, мыла и моющих средств.

В соответствии с требованиями регулятора по истечении сроков проведения эксперимента все российские участники рынка косметических изделий и бытовой химии в обязательном порядке должны обеспечить передачу сведений о цифровой маркировке своей продукции, гарантирующих подлинность и качество товара, в государственную систему мониторинга и прослеживания продукции «Честный знак» (ГИС МТ). В противном случае продукция компании не будет допущена до реализации, а руководители бизнеса могут быть оштрафованы.

В преддверии начала эксперимента Минпромторга по маркировке косметических изделий и бытовой химии компания Utrace адаптировала свою облачную систему прослеживаемости Utrace Hub. Обновленная версия решения уровня L4 позволит крупным отечественным производителям передавать в ГИС МТ сведения о маркировке косметической продукции и бытовой химии в нужном формате и в установленные законодательством сроки.

«Эксперты Utrace готовы консультировать участников эксперимента по вопросам законодательства, связанных с маркировкой косметических товаров и бытовой химии, а также в области производственных, логистических и ИТ-процессов. Внедрение Utrace Hub гарантирует пользователям системы, что отчеты по маркировке будут успешно обрабатываться и своевременно передаваться в государственную систему мониторинга “Честный знак” вне зависимости от региона присутствия компании, сложности цепочки поставок, объемов производства и количества производимых товарных групп, поддерживая непрерывность операций», – сказал Ариф Гаджиев, директор по развитию компании Utrace.

Utrace Hub – это облачное решение с модульной архитектурой и широким набором готовых интерфейсов для управления цифровой маркировкой товаров. Система может быть гибко интегрирована в существующую ИТ-инфраструктуру компаний, а также с программно-аппаратными средствами для нанесения кодов маркировки в формате Data Matrix, обеспечивая как объемно-сортовой, так и поэкземплярный учет. При необходимости любой из модулей системы Utrace Hub может быть доработан под конкретные потребности заказчика. Продукт подойдет для непрерывных производств любого масштаба и позволит отечественным компаниям заблаговременно настроить будущие бизнес-процессы. Пропускная способность системы — более 20 млрд кодов в год.