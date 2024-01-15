Тверская типография «Печатня» на 35% ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

Полиграфическая компания «Печатня», один из основных производителей рекламной и сувенирной продукции в Твери, внедрила систему «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Выполнено нормирование всех технологических операций, созданы шаблоны для расчета заказов, оптимизирована работа менеджеров, обеспечено оперативное получение информации по оплатам и отгрузкам заказов. Обработка заказов ускорилась на 35%. Руководство в режиме реального времени контролирует работу подразделений. Об этом CNews сообщили представители «Армекс».

Полиграфическая компания «Печатня» специализируется на оказании полного цикла услуг по изготовлению рекламной полиграфии и брендированию сувенирной продукции. Типография использует различные технологии печати: цифровая, широкоформатная, УФ-печать, прямая печать по текстилю, струйная печать, шелкография, ризография и др.

Ранее для учета и управления на предприятии использовались бумажные документы и электронные таблицы. Не было оперативной информации об остатках материалов на складе, что затрудняло планирование производства.

Менеджеры вручную рассчитывали каждый новый заказ. Из-за того, что технологические операции не были нормированы — приходилось часто обращаться к руководителю за уточнениями, в итоге заказы обрабатывались медленно. Премии менеджерам тоже рассчитывались вручную, это занимало много времени и нередко приводило к ошибкам. Вся первичная документация передавалась в бухгалтерию для подготовки отчетности только в конце месяца, у руководства не было оперативных управленческих отчетов для контроля работы подразделений и быстрого принятий решений.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы организовать контроль работы подразделений на всех этапах — от расчета заказов менеджерами до планирования производства и отгрузки продукции покупателям. Нужно было нормировать технологические процессы, ускорить обработку заказов, внедрить позаказный учет продукции, обеспечить получение оперативной информации об оплатах, отгрузках, производственной себестоимости.

Для реализации поставленных задач было выбрано отраслевое решение «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стал разработчик системы — компания «Армекс».

Выполнено нормирование всех производственных операций. Это позволило оптимизировать планирование производства, унифицировать расчет стоимости заказов и разработать удобные шаблоны расчета, структурированные по видам продукции и специфике производства.

Создан удобный «Рабочий стол менеджера», где менеджеры могут быстро заполнять шаблоны и в режиме реального времени получать информацию о статусах выполнения заказов, об оплатах и отгрузках. Это упростило работу менеджеров, ускорило обучение новых сотрудников. Заказы обрабатываются и передаются в производство на 35% быстрее.

В системе организовано хранение макетов печатной продукции. Дизайнеры теперь могут максимально быстро находить файлы, относящиеся к заказу.

Обеспечен точный учет материалов на складе, усилен контроль за поступлением материалов и их списанием в производство, организован позаказный учет продукции. Точный расчет фактической себестоимости помогает оперативно анализировать затраты по каждому заказу, сравнивать планируемые и фактические показатели и выстраивать конкурентную ценовую политику типографии.

Автоматизирован расчет менеджерских премий, которые определяются как процент от плановой прибыли по заказу. В результате количество ошибок снизилось, а точность расчета увеличилась. Менеджеры теперь четко понимают, как рассчитываются их вознаграждения, что мотивирует их на достижение лучших результатов.

Организован оперативный документооборот с поставщиками и покупателями по всем видам расчетов и оплат, автоматизировано управление взаиморасчетами. Подготовка управленческой отчетности ускорилась в 3 раза. Руководство получило возможность оперативно оценивать финансовое положение предприятия и контролировать работу подразделений на всех этапах — от получения и обработки заказов до выпуска и отгрузки готовой продукции покупателям.

Самохвалов Павел Андреевич, директор компании «Печатня»: «Внедрение "1С:УНФ 8. Полиграфия 2" дало толчок к расширению компании и позволило увеличить скорость обработки заказов. Немаловажным плюсом стала возможность расчета менеджерских премий за считанные минуты. Получение оперативных данных о работе подразделений высвободило время для решения стратегических задач».

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Компания «Печатня» — типография со специализацией в изготовлении рекламных материалов и брендировании сувенирной продукции. Предприятие предлагает полный спектр услуг, начиная от разработки макета до доставки готовых изделий заказчику. При изготовлении заказа используются передовые технологии печати, включая цифровую, широкоформатную, УФ-печать, прямую печать по текстилю, сублимационную печать, шелкографию, струйную печать, и ризографию.

Центр Разработки «1С» «Армекс» работает в области автоматизации предприятий и интернет-технологий с 1999 г. Основное направление деятельности — автоматизация полиграфических предприятий на платформе «1С». «Армекс» является разработчиком линейки современных отраслевых решений «1С:Полиграфия 2», включающей «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» и «1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ». За время работы на рынке более двухсот компаний полиграфической отрасли выбрали решения от «Армекса», внедрив их на своих предприятиях. Всем клиентам «Армекса» оказываются услуги по обучению, консультационной и методической поддержке.