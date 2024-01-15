Sitronics Group в пилотном режиме испытала сервис оценки резюме с помощью ИИ Proscom

Российский разработчик HR-технологий и решений для цифровизации внутренних процессов Proscom представил кейс пилотного применения в компании Sitronics Group сервиса Hrobot для оценки резюме с помощью искусственного интеллекта. Это позволило сократить время оценки соответствия навыков кандидатов на вакансии с пяти часов до десяти минут.

Сервис оценки резюме кандидатов Hrobot от российского разработчика Proscom в Sitronics Group в пилотном режиме был применен в 2023 г. Система на основе обучаемой математической модели способна совершенствовать технологию поиска наиболее подходящих кандидатов на заданные заказчиком позиции.

Sitronics Group развивает технологии, разрабатывает и внедряет их у клиентов, а также применяет цифровые решения для оптимизации собственных бизнес-процессов. К примеру, нейросети и решения на основе искусственного интеллекта применяются в работе правового и HR-департаментов.

Так, для поиска нужного специалиста на конкретную вакансию специалисты компаний совместно обучали отдельную модель на основе резюме-референсов, отвечающих запросу работодателя по ключевым навыкам. Система обучалась на двух массивах резюме – подошедших и не подошедших кандидатов ранее, и после анализа новых загруженных резюме были составлены рейтинги кандидатов по каждой вакансии.

В результате успешных испытаний системы Hrobot были найдены идеальные кандидаты на должности фронтенд-разработчика, инженера по тестированию (QA) и бухгалтера. При этом в результате тестирования время на скрининг и первичный скоринг резюме уменьшилось с пяти часов на 100 резюме до 10 минут.

В компании разработчика отмечают, что решение повышает точность оценки за счет размеров датасета (набора данных) и принципов Big Data (больших данных), а также способно выделить неявные закономерности, важные для каждой конкретной вакансии.