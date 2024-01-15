Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации

ГК Simetra поставила и внедрила интеграционную платформу в рамках реализации первого этапа проекта по развертыванию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Владимирской агломерации. Решение позволит повысить качество управления транспортными потоками, снизить загруженность главных магистралей в часы-пик, а также, в соответствии с целями национального проекта «Безопасные и качественные дороги», улучшит дорожную обстановку. Об этом CNews сообщили представители Simetra .

Разработка и внедрение интеграционной платформы для Владимирской агломерации велась по ранее разработанному и утвержденному заказчиком техническому проекту. В течение четырех месяцев специалисты Simetra обследовали главные транспортные объекты Владимирской агломерации, определяли места для новых светофоров и метеостанций, детекторов транспорта и дорожных видеокамер. На базе этих данных был спроектирован центр управления ИТС, в основу которого легла отечественная интеграционная платформа RITM³. В состав решения входит несколько модулей, в том числе для транспортного планирования и прогнозирования, а также координированного управления дорожным движением и его моделирования. Заказчиком работ выступил Центр безопасности дорожного движения Владимирской области. Проектирование осуществляли эксперты компании-интегратора «Симетра Системс». Компания входит в ГК Simetra и специализируется на проектах по внедрению ИТС «под ключ».

Развитие интеллектуальной транспортной системы во Владимирской агломерации рассчитано до 2030 г. и реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В агломерации предусмотрена модернизация светофоров, установка видеокамер. «Умное» оборудование будет анализировать дорожный трафик, фиксировать заторы, а также нарушения правил дорожного движения и путем аналитики улучшать дорожную ситуацию и гармонизировать мобильность населения.

Проект разрабатывался с учетом расположения делового и исторического центра города по берегам реки Клязьма, реверсивного движения по мосту и необходимости снизить время, которое проводят в пути жители региона.

«В проекте используются исключительно отечественные решения — для Simetra ИТС Владимирской агломерации уже седьмой проект успешного внедрения системы транспортного планирования и управления на базе цифровой платформы RITM³. Она позволяет объединять различные системы для эффективного управления мобильностью в агломерациях, —мсказал Дмитрий Ставский, генеральный директор «Симетра Системс». — Это один из первых шагов во внедрении ИТС. Подчеркну, что проект никак не скажется на внешнем облике исторической части города, но значительно повысит мобильность граждан и выведет транспортную систему агломерации на качественно новый уровень».

«Высокий уровень профессионализма сотрудников компании Simetra, участвовавших в разработке технорабочего проекта, подтвержден положительным заключением отраслевых независимых экспертов. Со своей стороны, мы бы хотели отметить высокую квалификацию, коммуникабельность и организованность сотрудников компании, которые всегда были на связи и оперативно решали возникающие вопросы, — сказал Евгений Булатов, директор Центра безопасности дорожного движения Владимирской области. — Работа по установке и интеграции ПО сопровождалась демонстрацией всех основных функций системы и показала стабильную работу всех программных продуктов компании Simetra».

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Simetra (ООО «Симетра групп») — центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог. Simetra выполняла работы по созданию ПКРТИ для Челябинска, Алматы, Оренбурга, Краснодара, Грозного. Еще одно направление деятельности компании — разработка собственных ИТ-решений для стратегического и оперативного управления транспортными системами городов.