Развитие системы фотовидеофиксации в Санкт-Петербурге привело к снижению аварийности на дорогах на 3,3% в 2023 г.

Число ДТП на улицах Санкт-Петербурга в 2023 г. сократилось на 3,3% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, по данным ГИБДД МВД по городу. Тенденция к снижению аварийности фиксируется уже третий год и связана, в том числе, с расширением системы фотовидеофиксации: в 2023 г. количество камер на дорогах города увеличилось почти на 40%.

Система фотовидеофиксации (ФВФ) в Санкт-Петербурге развивается с 2021 г. Программно-аппаратные комплексы установлены на дорогах во всех районах города, включая Кольцевую автомобильную дорогу А-118 и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Всего в Петербурге на начало 2024 года работают более 1 350 комплексов ФВФ, которые функционируют в наиболее аварийных местах. Их определяет ГИБДД ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области.

По оценкам МВД, камеры на дорогах фиксируют до 90% нарушений, попавших в официальную статистику ведомства. Поэтому данные из систем ФВФ могут достаточно достоверно отражать ситуацию с безопасностью. По итогам 2023 г., ГИБДД по Санкт-Петербургу отметило снижение количества ДТП на 3,3% по сравнению с аналогичным показателем в 2022 г.

Всего же в 2023 г. комплексы ФВФ зафиксировали более 10 млн нарушений. Из общего числа нарушений 91% приходится на превышение скоростного режима. За аналогичный период в 2022 г. было зафиксировано порядка 9 млн нарушений ПДД.

Даже при увеличении общего количества зафиксированных нарушений, результаты 2023 г. подтверждают тренд на снижение аварийности, который начался в 2021 г.: количество ДТП тогда уменьшилось на 4,2%, а в 2022 г. — уже на 16,5%. Тенденция связана, в том числе, с началом работы первых уличных камер. За 2023 г. в Санкт-Петербурге установили более 390 комплексов, расширив городскую систему ФВФ почти на 40%. Так, камеры появились на 78 перекрестках, в том числе завершились работы по монтажу комплексов для фиксации нарушения ПДД на семи перекрестках на главной артерии города — Невском проспекте.

Кроме того, в 2023 г. в Санкт-Петербурге велась работа по модернизации уже действующей системы фотовидеофиксации. Например, 18 комплексов на Западном скоростном диаметре интегрировали со специальным программным обеспечением «Паутина», которое за счет работы с базами данных портала «Госуслуги», органов федерального казначейства и «Почты России», аккумулирует информацию о передвижении всех транспортных средств. СПО используется для розыска угнанных машин, а также автомобилей, скрывшихся с мест ДТП.

«Автоматизация процесса фиксации нарушений ПДД — это очень красноречивый пример того, как цифровые инструменты делают жизнь граждан безопаснее, лучше. Технологии позволяют добиться неотвратимости наказания для нарушителя, что является лучшей пропагандой безопасного вождения. По статистике ДТП в Санкт-Петербурге мы видим, что число аварий постоянно снижается на фоне расширения системы фотовидеофиксации. Это влияет и на общее снижение числа пострадавших на дорогах. Так, в 2023 г. количество погибших в ДТП сократилось на 6,4%, а количество пострадавших — на 11%. В 2024 г. мы продолжим нашу политику и планируем установить еще около 100 новых комплексов ФВФ», — сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.