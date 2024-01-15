Mont перевел корпоративные коммуникации на платформу eXpress

Дистрибьютор программного обеспечения Mont использует для своей бизнес- и внутрикорпоративной коммуникации российскую платформу eXpress. Более года назад отечественное ПО заменило в компании иностранный мессенджер Microsoft Teams. Об этом CNews сообщил представитель eXpress.

Для заказчика были критичными три функции: чаты и работа в командах, ВКС и телефония, а также совместная работа с файлами. Важным преимуществом при выборе продукта стали встроенные в платформу механизмы информационной безопасности и защиты данных. Возможности системы вначале протестировали 30 сотрудников ИТ-отдела, потом на платформу перевела общение пилотная группа специалистов Mont из 100 человек. Тестовый месяц показал, что все заявленные разработчиком функции работают. Финальный этап перевода 100% коллектива Mont в eXpress занял меньше месяца – пользователями eXpress стали 500 сотрудников компании.

Заказчик в течение прошлого года внимательно следил за картой развития eXpress, в срок получал необходимые функции, к которым привык за время работы с Microsoft Teams. В данный момент заказчик изучает карту развития продукта на 2024 г., которая предусматривает реализацию не менее важных для компании функций: статусы пользователей, запись звонков и возможности создавать конференции из почтового клиента. В перспективе в Mont возможно внедрение смартаппов и чат-ботов. В частности, специалисты тестируют интеграцию чат-бота eXpress с внутренней ServiceDesk-системой компании для регистрации заявок от пользователей.

В Mont отмечают, что переход на платформу eXpress позволил сохранить выстроенную коммуникацию внутри компании и оставаться на связи с клиентами.