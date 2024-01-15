«Монополия», «Контур» и MedPoint24 запустили полный цикл ЭПЛ с дистанционным медосмотром

Транспортно-логистическая группа компаний «Монополия» запустила полный цикл документооборота с использованием электронного путевого листа (ЭПЛ) и дистанционным прохождением медосмотра. Оператором электронного документооборота выступил «СКБ Контур», а провайдером услуг медицинских осмотров — MedPoint24. Компании намерены создать сервис, позволяющий обратиться за услугой по оформлению ЭПЛ любому желающему грузоперевозчику страны. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Пока это единственный в России пример трехсторонней интеграции с формированием ЭПЛ, когда водители проходят дистанционный медосмотр. В отличие от традиционного осмотра в присутствии врача, документооборот здесь усложняется дополнительными этапами передачи данных. Для этого сервис «Логистика» от экосистемы для бизнеса «Контур» интегрировали с учетными системами ГК «Монополия» и провайдера услуг дистанционных медицинских осмотров MedPoint24.

«Монополия» проводит рейсы с применением электронного путевого листа уже в течение двух месяцев. Пока ЭПЛ оформляется только для водительского состава собственного парка компании в Санкт-Петербурге и Самаре. В начале 2024 г. планируется масштабировать решение на все регионы присутствия «Монополии».

Елена Зозуля, руководитель направления электронного документооборота ГК «Монополия»: «Глобальная цель сотрудничества с партнерами из «Контура» и MedPoint24 – это создание на базе платформы Monopoly.Online сервиса по оформлению ЭПЛ для всех автомобильных грузоперевозчиков. В начале 2024 г. переведем на ЭПЛ еще один сегмент — индивидуальных предпринимателей проекта «Монополия.Бизнес». А затем — всех водителей привлеченного парка, которые работают с платформой Monopoly.Online».

ЭПЛ состоит из пяти обязательных файлов обмена (титулов), каждый из которых участники документооборота должны подписать квалифицированной электронной подписью (КЭП) в сервисе оператора и отправить в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Госсистема в ответ формирует QR-код. Водитель предъявляет его сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге.

Чтобы оформить электронный путевой лист, водитель приезжает на станцию технического контроля. Здесь механик проводит техосмотр транспортного средства, снимает показания одометра. Если нарушений нет, старый путевой лист можно закрыть и сформировать новый ЭПЛ. Механик заверяет данные КЭП и направляет в сервис «Логистика» от «Контура». В это время водитель проходит дистанционный медицинский осмотр.

Дистанционный медосмотр проходит с помощью специального оборудования MedPoint24. Сотрудник самостоятельно измеряет основные показатели здоровья (температуру, давление, частоту сердечного ритма) и проходит алкотестирование на программно-аппаратном комплексе. За процессом по другую сторону экрана наблюдает медработник. Именно он на основе результатов медосмотра принимает решение о допуске или недопуске сотрудника к работе, подписывая его квалифицированной электронной подписью. Терминал распечатывает специальный стикер с результатом медосмотра – он вклеивается в бумажный путевой лист. А теперь еще передается в цифровом виде в ЭПЛ.

Сергей Девицын, директор коммерческого департамента MedPoint24: «Проект реализован в полном соответствии с приказами Минтранса и Минздрава, с соблюдением всех требований к квалифицированным электронным подписям. Вся процедура занимает меньше трех минут, что в пять раз быстрее традиционного осмотра с «живым» медиком. Это позволит вскоре отказаться от бумажных копий ЭПЛ, а также сократить затраты в два и более раз».

Решение позволяет ускорить документооборот и налоговый учет, снизить затраты на бумагу, а также исключает риск потери и искажения данных при переводе с бумажных носителей в электронный вид.

Алексей Серов, руководитель группы проектного внедрения сервиса «Логистика» в «Контуре»: «Тестирование и доработка нового интеграционного решения велись два месяца. В результате нам удалось добиться успеха в выпуске ЭПЛ с получением всех титулов и формированием QR-кода и запустить обмен данными между всеми участниками. На рынке к подобным решениям приходят единицы, пока это первый кейс трехстороннего взаимодействия в нашей практике».

Важный результат оцифровки процесса — повышение безопасности, которого удалось добиться при исключении человеческого фактора. А также — возможность проводить качественную аналитику за счет структуризации большого массива данных. Поскольку в «Монополии» оформляют несколько тысяч путевых листов в месяц, компания сможет значительно сократить трудозатраты, время и ФОТ при переходе на электронный путевой лист.

ГК «Монополия» входит в пилотные группы Минтранса по запуску электронных перевозочных документов и в Ассоциацию РОСЭУ, что позволяет быстрее интегрировать новые решения и давать регуляторам обратную связь о практике их применения на разных этапах ЭДО.

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«Монополия» — транспортно-логистическая группа, развивает платформу цифровой логистики Monopoly.Online, объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозок, — от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и придорожных услугах. В 2020 г. создан бизнес-инкубатор «Монополия.Бизнес», в котором водитель становится предпринимателем и владельцем собственного грузового автомобиля без первоначального капитала.

Monopoly.Online — платформа для организации грузоперевозок. 0+MedPoint24 — резидент «Сколково». Программно-аппаратные комплексы MedPoint24 сертифицированы и зарегистрированы как медицинские изделия. В штате компании около 150 медработников, которые находятся в четырех разных часовых поясах и обеспечивают доступ к сервису 24/7/365. Данные о медосмотрах хранятся на серверах на территории России и помогают отслеживать состояние здоровья сотрудников в динамике.

MedPoint24: на рынке – с 2017 г., более 2000 клиентов, около 5000 терминалов по всей стране, комплексы установлены в 85 российских регионах, больше 2 млн медосмотров в месяц.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб, а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом. СКБ Контур развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО федерального уровня. Сервис «Логистика» от «Контура» помогает компаниям обмениваться транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн.