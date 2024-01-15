LG открывает завод по производству зарядных устройств для электромобилей

Компания LG Electronics (LG) расширяет инфраструктуру решений для зарядки электромобилей (EV), открыв свой первый завод по производству зарядных устройств для электромобилей за пределами Южной Кореи, где в прошлом году компания запустила предприятие для изготовления зарядных устройств для электромобилей под управлением своей дочерней компании HiEV Charger.

В 2023 г., объявляя о будущем видении компании, CEO LG Уильям Чо отметил, что «электрификация» станет основным драйвером быстрого средне- и долгосрочного роста. По данным Roland Berger, международной компании, занимающейся управленческим консалтингом, к 2030 г. мировой рынок зарядки электромобилей вырастет до $186 млрд. Это обусловлено несколькими факторами, включая продолжающееся внедрение правил, направленных на защиту окружающей среды, и постоянный процесс электрификации транспортных средств.

«LG стремится обеспечить бескомпромиссное качество и предложит клиентам надежные решения для зарядки электромобилей, которые сочетают в себе эффективные зарядные устройства с передовыми системами управления», — сказал Чан Ик-хван, президент компании LG Business Solutions.

Новый завод площадью 5500 квадратных метров, расположенный в Форт-Уэрте, штат Техас, сосредоточится на поставках зарядных устройств для рынка Северной Америки и, как ожидается, его годовая мощность составит более 10 тыс. единиц.

LG начала сборку зарядных устройств мощностью 11 кВт на своем заводе в Техасе и в первой половине года начнет производство устройств быстрой зарядки мощностью 175 кВт. LG также планирует представить сверхбыстрое зарядное устройство мощностью 350 кВт в 2024 г., расширяя линейку зарядных устройств для электромобилей, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов, особенно тех, кто работает в таких областях, как коммерческие поездки и перевозки на дальние расстояния.

Делая акцент на своих дифференцированных предложениях, включая решения для управления и рекламы, компания LG уверена, что бизнес решений для зарядки электромобилей продолжит улучшать свои позиции на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Кроме того, LG намерена удовлетворить разнообразные потребности в зарядке электромобилей различных предприятий и объектов, таких как отели, торговые центры, розничные магазины, заправочные станции и гаражи, чтобы стимулировать будущий рост.