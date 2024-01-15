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Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа»

Компания «Форсайт», разработчик программного продукта «Форсайт. Мобильная платформа» и компания «Флант», разработчик Kubernetes-платформы Deckhouse, подтвердили совместимость продуктов в рамках технологического партнерства. Основная цель сотрудничества вендоров — обеспечить бесшовную совместную работу программных решений для использования в проектах импортозамещения для крупных корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Флант».

«Форсайт. Мобильная платформа» позволяет создавать и внедрять корпоративные мобильные приложения, интегрируется с большим количеством систем-источников, предоставляет сервисы для разработки для всех мобильных ОС, обеспечивает работу с большими объемами данных и гарантирует информационную безопасность.

Deckhouse Kubernetes Platform — первая российская платформа контейнеризации, единое решение для создания и управления сверхнадежной инфраструктурой. Решение позволяет запускать и управлять Kubernetes-кластерами на любой инфраструктуре: публичные и приватные облака, bare-metal-серверы. Deckhouse включает в себя upstream-версию Kubernetes и дополнительные модули для автомасштабирования, мониторинга, балансировки трафика, безопасного доступа и других функций. Платформа создана на основе концепции NoOps, чтобы минимизировать инфраструктурные и эксплуатационные затраты при разработке ПО. Deckhouse Kubernetes Platform интегрируется с российскими ОС: Astra Linux, Alt Linux и «Ред ОС», а также предоставляет инструментарий для обеспечения самых высоких стандартов безопасности.

«Кластерная конфигурация является современным и наиболее надежным подходом к построению корпоративной мобильной архитектуры, — сказал руководитель центра разработки мобильных решений компании «Форсайт» Олег Бачурин. — Именно поэтому для нас было важно найти качественное российское решение для оркестрации микросервисов — это база для нашего продукта «Форсайт. Мобильная платформа». Здорово, что сейчас мы можем предложить нашим заказчикам полностью российский стек ПО для разработки и ежедневного использования мобильных сервисов. Корректная совместная работа «Форсайт. Мобильная платформа» и Deckhouse гарантируют быстродействие, отказоустойчивость и надежную защиту мобильных приложений».

«Компания «Форсайт» является одним из наших стратегических партнеров. Мы активно работаем, чтобы предложить совместные решения для корпоративных пользователей. Наше партнерство не только способствует развитию ИТ-отрасли в целом, но и обеспечивает заказчикам надежный переход на отечественное ПО. Мы уверены, что сотрудничество с «Форсайт» ускорит создание и внедрение современных, высокотехнологичных мобильных приложений на российском рынке. Подтверждение совместимости наших продуктов — первый шаг на пути в этом направлении», — сказал Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».

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«Форсайт» — российский вендор, разработчик инновационной цифровой аналитической платформы, функциональных продуктов на ее основе, мобильной платформы для создания защищенных мобильных бизнес-приложений. Цель компании — разработка инновационных и высокопроизводительных продуктов для решения аналитических задач любой сложности, конкурентоспособных в России и мире.

«Флант» — с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. «Флант» первым в России начал популяризировать Kubernetes и получил сертификат CNCF. Компания входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.

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