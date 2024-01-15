Корпоративный портал объединил рабочие сервисы для сотрудников АНО «Национальные приоритеты»

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал рутинные процессы АНО «Национальные приоритеты», создав для сотрудников удобный корпоративный портал на платформе «Битрикс24».

Проект объединил разрозненные сервисы и процессы в единую централизованную систему. Основная его цель - автоматизация рабочих процессов, создание комфортной рабочей среды, наглядная визуализация всех процессов, задач и объема, корпоративных принципов некоммерческой организации и, как следствие, активное движение к намеченным результатам. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Нам было важно, чтобы интеграция новой системы прошла без остановки или потери эффективности работы сотрудников. Задача стояла амбициозная — оптимизировать процессы и перевести работу в режим «Единое окно». Благодаря экспертизе и слаженному взаимодействию наших партнеров из компании «Первый Бит», проект удалось реализовать максимально логично и оперативно, избежав срывов сроков и возникновения критических ошибок», — сказал шеф-редактор дирекции «Редакция» АНО «Национальные приоритеты» Григорий Белоусов.

АНО «Национальные приоритеты» разработал запрос на корпоративный сервис с дружественным интерфейсом, который стал бы единым окном для сотрудников компании и помогал им эффективнее достигать общих целей.

Также в рамках проекта было необходимо автоматизировать важные бизнес-процессы: например, работу со служебными записками, электронный документооборот и бронирование переговорных комнат и так далее.

В качестве партнера для проекта «Национальные приоритеты» выбрали ИТ-интегратора «Первый Бит».

Заказчику было важно, чтобы интеграция прошла бесшовно - без помех и остановок в работе, а сотрудников оперативно научили использованию новых инструментов.

На корпоративном портале, на базе «Битрикс24» стал доступен функционал по планированию проектов, информация о продвижении сделок, база знаний, файловое хранилище и средства коммуникации - в том числе для проведения видеоконференций.

Помимо стандартного функционала, «Битрикс24» - команда ИТ-интегратора, разработала множество дополнений и улучшений. Например, специальный модуль для служебных записок. Процесс их согласования стал быстрым и прозрачным - пользователи могут видеть, на каком этапе находится записка.

Так, чтобы сотрудникам отправлять документы, подписанные электронной подписью, сразу из корпоративного портала, специалисты настроили обмен между системами «Битрикс24» и СБИС. Новый портал интегрировали с отечественным пакетом офисных приложений «Р7-Офис».

Процесс бронирования переговорных комнат также был перенесен на корпоративный портал, это помогает избежать путаницы и заблаговременно получить информацию о занятости переговорных помещений. До внедрения нового ресурса бронирование происходило по электронной почте, поэтому специально для этой функции специалисты настроили автоматическую синхронизацию календарей и ресурсов «Битрикс24» с MS Exchange.

Внедрение корпоративного портала «Битрикс24», осуществлённое силами ИТ-интегратора «Первый Бит» позволило АНО «Национальные приоритеты» оптимизировать ключевые бизнес-процессы и перейти в режим работы «Единого окна». Сделки, бронирования, файловое хранилище, внутренний и внешний документооборот - всё это стало доступным из «Единого окна» корпоративного портала.

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Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» занимается коммуникационным сопровождением национальных проектов России, реализуемых по инициативе Президента России Владимира Путина. Они направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Национальные проекты реализуются в таких сферах, как здравоохранение, демография, образование, наука, культура, экология, туризм, цифровая экономика, развитие транспортной и городской инфраструктуры, производительность труда, поддержка экспорта и малого и среднего предпринимательства и др. Кроме того, «Национальные приоритеты» проводят мониторинг, разработку и развитие форматов участия граждан в национальных проектах.

«Первый Бит» – интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого Бита» более 300 тысю постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба — от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — более 7700 специалистов.