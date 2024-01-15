Банк «Русский Стандарт»: число онлайн-покупок в супермаркетах в 2023 году выросло на 52% относительно 2022 года

Банк «Русский Стандарт» изучил особенности трат в супермаркетах по картам в 2023 г. На фоне снижения интереса к офлайн-покупкам, выросло число интернет-заказов товаров и продуктов из магазинов.

Как показывает статистика, выбирая между походом в супермаркет или онлайн-доставкой товаров и продуктов, россияне традиционно отдают предпочтение первому. Так, общее число покупок в офлайне за 2023 г оказалось в 15 раз больше, чем в онлайне. Об этом CNews сообщили представители банка «Русский стандарт».

При этом интерес к интернет-доставкам из супермаркетов растет. Количество таких платежей по картам банка в минувшем году выросло на 52% относительно 2022 г. А число личных покупок в магазинах, напротив, снизилось на 23%, соответственно.

В онлайне средние суммы платежей за один заказ заметно выше, чем в офлайне – 1976 руб. против 672 руб., соответственно. Подобное вполне объяснимо тем, что во время визитов в магазин рядом с домом или по дороге с работы, чаще всего покупают небольшой набор необходимых товаров и продуктов. А в онлайне чаще делают более крупные заказы сразу на несколько дней или недель.

Относительно 2022 г. средний чек покупки в онлайне в 2023 г. снизился (годом ранее он был 2350 руб.). А в офлайне, напротив, немного вырос (в 2022 г. он был 662 руб.).

Среднемесячное число интернет-покупок в супермаркетах на одного клиента в 2023 г. выросло до 4,8 с 3,5 в 2022 г. А в офлайне показатель, напротив, снизился до 12,6 с 13,1 годом ранее.

«Мужской» средний чек одной покупки по карте в 2023 г выше «женского» – 797 руб. против 711 руб., соответственно.

Лидерами по величине среднего чека в супермаркетах в минувшем году стали россияне 41-50 лет (777 руб.). На втором месте по величине средней суммы покупки – клиенты старше 50 лет (760 руб.). Третье место – у россиян 31-40 лет (753 руб.).

Методология: в рамках исследования было изучено количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории «супермаркеты» по картам банка «Русский Стандарт» в 2023 и 2022 гг. Отдельно эти данные были изучены в зависимости от возраста и пола клиентов.

***

АО «Банк Русский Стандарт» основано в 1999 г. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 г. «Русский Стандарт» – член «Ассоциации ФинТех».