Аналитика МТС: продажи планшетов выросли впервые с 2020 г.

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала российский рынок планшетов. По итогам 2023 г. в России было продано 2,4 млн устройств на общую сумму в 49,8 млрд руб. Таким образом результаты продаж продемонстрировали положительный результат впервые с 2020 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По сравнению с 2021 г. продажи увеличились на 14% в штуках и на 1% в деньгах, а по сравнению с 2022 г. продажи увеличились на 32% в штуках и на 30% в деньгах. Ранее положительные показатели продаж к предыдущим периодом фиксировались лишь в 2020 г. По мнению аналитиков МТС, главным фактором роста спроса на планшеты стала их функциональность — устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их в учебе или в работе. К примеру, в 2023 г. продажи планшетов незначительно уступили ноутбукам — 2,4 млн против 3 млн. Еще одна причина — экосистемность. Производители стали активнее выпускать устройства в различных ценовых сегментах, чтобы связать пользователей в единую экосистему продуктов, например, для управления умным домом и для других повседневных задач. Также покупатели делают выбор в пользу планшетов из-за их стоимости, которая снижается по сравнению с другой электроникой — за год средняя цена на планшеты сократилась на 1% до 20,456 тыс. руб.

В 2023 г. прирост продаж в штуках фиксировался во всех ценовых категориях, кроме устройств дороже 80 тыс. руб. Самый большой прирост у планшетов до 10 тыс. руб., продажи которых выросли на 48% в штуках. В деньгах выросли все категории, а самый высокий показатель также фиксируется в сегменте до 10 тыс. рублей (47%). Преимущественно в этом сегменте представлены планшеты российских брендов.

Huawei стал самым популярным брендом планшетов. В 2023 г. устройства китайского производителя обошли по популярности Samsung. В денежном выражении бренд Apple cохранил первую строчку продаж.

Топ-3 бренда в штуках по итогам 2022 г.: Samsung — 26%; Huawei — 15%; российские бренды — 13%.

Топ-3 бренда в штуках итогам 2023 г.: Huawei — 16%; Samsung — 13%; российские бренды — по 12%.

Топ-3 бренда по выручке в 2022 г.: Apple и Samsung — 29%; Huawei — 12%; Lenovo — 12%.

Топ-3 бренда по выручке в 2023 г.: Apple — 28%; Samsung — 17%; Huawei — 15%.

Самой популярной моделью планшетов по продажам как в штуках, так и в деньгах, стала Apple iPad 64 ГБ (2021 г.), на которую пришлось 3,6% продаж от всех планшетов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.