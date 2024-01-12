Успеть за 15 секунд. «Правила для ботов» от Servicepipe можно будет обновлять почти мгновенно

Российская компания Servicepipe, специализирующаяся на выявлении и фильтрации автоматизированных кибератак на веб-ресурсы, ускорила систему доставки конфигураций для защищаемых ресурсов (черных и белых списков, режимов защиты и т.д.) в своем решении Servicepipe Bot Protection. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Servicepipe Bot Protection (или сокращенно «Антибот») — это отечественный продукт для автоматической фильтрации любых нежелательных запросов к веб-ресурсам в реальном времени. У решения есть функционал «Правила для ботов» (Bot Management Rules), который позволяет пользователям самостоятельно указывать правила обработки трафика сайта или мобильного приложения, а не только в режиме «автопилота», когда нежелательная ботовая активность детектируется и блокируется автоматически.

Ранее при индивидуальной настройке клиентом «Правил для ботов» требовалось порядка двух минут для доставки обновлений на все сервера фильтрации. Однако основное преимущество Bot Management Rules не только гибкость, но и скорость. И потому компания полностью переработала технологию доставки, чтобы повысить оперативность реагирования на изменения в восемь раз. Время обновления любых других настроек также составляет теперь 15 секунд.

«При атаках ботов, особенно направленных на нанесение прямого финансового ущерба, (как при СМС бомбинге, например) каждая секунда промедления — это потеря денег. Понимая это, мы полностью изменили способ доставки конфигурации для того, чтобы наши клиенты имели возможность максимально оперативно реагировать на новые векторы атак. И, хотя на скорость обновления в 15 секунд мы вышли лишь в 2024 г., уже есть позитивная обратная связь от клиентов. Не останавливаемся на достигнутом, будем и дальше работать над улучшением Servicepipe Bot Protection», — сказал Артем Палецкий, системный инженер Servicepipe.

***

Servicepipe — отечественный разработчик продуктов для высокоточной защиты от кибератак. Компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г., активно развивая технологии анализа трафика и защиты от автоматизированных угроз на L3–L7 уровнях модели OSI. На базе собственных технологий Servicepipe реализует сервисы по защите от продвинутых ботов, DDoS- и целевых атак. Выявляя аномалии в трафике, Servicepipe помогает клиентам сохранять доступность и безопасность их цифровых активов. Среди клиентов компании — крупнейшие российские интернет-провайдеры, телеком-операторы, госучреждения, ведущие банки, авиакомпании, интернет-магазины, СМИ, платежные системы и дата-центры. Помимо разработки технологий защиты, компания проводит аудиты безопасности и стресс-тестирования для оценки устойчивости ИT-инфраструктур и веб-приложений к DDoS-атакам.